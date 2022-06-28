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Türkiye NATO Zirvesi'nden ne bekliyor? Bakan Çavuşoğlu anlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Madrid'deki NATO Zirvesi'nden beklentilerini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun terörizmin tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadeleye yönelik güçlü kararlılığı esastır. Bu taahhüt şüphesiz üyelik için başvuran ülkeler için de geçerlidir" sözlerine yer verdi.

Türkiye NATO Zirvesi'nden ne bekliyor? Bakan Çavuşoğlu anlattı
Ekleme: 28.06.2022 - 15:24 Güncelleme: 28.06.2022 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Türkiye NATO Zirvesi'nden ne bekliyor? Bakan Çavuşoğlu anlattı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun terörizmin tüm biçimlerine yönelik güçlü kararlılığının esas olduğunu belirterek, "Bu taahhüt şüphesiz üyelik için başvuran ülkeler için de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu. "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" başlığıyla ikincisi 11-13 Mart 2022'de yapılan Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) çevrim içi etkinlikleri kapsamında düzenlenen "ADF120Sec" uygulamasına katılan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nden beklentilerini anlattı.

SAVAŞIN KÜRESEL ETKİLERİ

Madrid Zirvesi'nin kritik bir zamanda gerçekleştiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaşın küresel etkileri olduğunu, bunun Trans-Atlantik güvenliği için de bir sınama teşkil ettiğini söyledi.

"HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN"

Çavuşoğlu, NATO liderlerinin Madrid'de yeni Stratejik Konsepti onaylayacağını ve bu belgenin ittifakın gelecek on yıl vizyonunu şekillendireceğini kaydederek, "NATO, sürekli değişen güvenlik ortamına uyum sağlamaya devam ederken temel ilkemiz değişmeden duruyor. Washington Anlaşması'nın 5. maddesinde belirtildiği üzere birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için." ifadelerini kullandı.

NATO AÇIKLAMASI

Bu zirvenin, müttefikler arasında dayanışma, birlik ve beraberliği pekiştirmesinin ve güçlendirmesinin beklendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "NATO'nun, terörizmin tüm biçimleri ve tezahürleriyle mücadeleye yönelik güçlü kararlılığı esastır. Bu taahhüt şüphesiz üyelik için başvuran ülkeler için de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Herkes dayanışma ilkelerine ve birbirimizin güvenlik kaygılarına saygı göstermeli." dedi ve bu ilkeye dair tereddüde yer olmadığını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, sözlerini NATO'nun gelecek yıllarda da güçlenmeye devam edeceği inancını paylaşarak tamamladı. Uluslararası ilişkiler alanındaki tartışmalara yön veren önemli platformlar arasındaki yerini alan ADF'nin üçüncüsü 28-30 Nisan 2023'te düzenlenecek.
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Türkiye NATO Zirvesi'nden ne bekliyor? Bakan Çavuşoğlu anlattı
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