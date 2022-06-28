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Türkiye kimi isterse iade edilecek! İşte İsveç ve Finlandiya'dan istenen isimler!

İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin istediği teröristleri iade etme konusunda imza verdi. İşte Türkiye'nin iadesini istediği teröristler..

Türkiye kimi isterse iade edilecek! İşte İsveç ve Finlandiya'dan istenen isimler!
Ekleme: 28.06.2022 - 23:02 Güncelleme: 28.06.2022 - 23:06 / Editör: Ozge Selin
Türkiye kimi isterse iade edilecek! İşte İsveç ve Finlandiya'dan istenen isimler!
Türkiye, İsveç ve Finlandiya liderleri Madrid'de düzenlenen zirvede ortak bildiriye imza attı.

Bildiride yer alan maddelere göre; İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin istediği teröristleri iade edecek.

Peki Türkiye iki ülkeden kimleri istiyor?

İsveç ve Finlandiya'da PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler var.

İsim isim sıralı tam liste
Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; istenen teröristlerin isimleri şöyle;

Finlandiya'dan, PKK ile bağlantılı Sultan Aktepe, Sezgin Çırık, Burcu Ser, Osman Yağmur ve Tekin İstekli; FETÖ ile iltisaklı Mehmet Demir, Adil Erol, Abdulkadir Yılmaz ve Zeynel Abidin Karadiş isteniyor.

Türkiye kimi isterse iade edilecek! İşte İsveç ve Finlandiya'dan istenen isimler!

İsveç'ten ise PKK ile ilişkili Derdiye Kül, Nuray Şen, Cahide Adsay, Aysen Alhan, Mehmet Sıraç Bilgin, Mehmet Filiz, İsmet Kayhan, Halef Tak, Aziz Turan ve Ragıp Zarakolu hakkında iade talepleri var.

FETÖ ile bağlantılı isimler; Alperen Melikhan Doğan, Orhan Er, Ramazan Faruk Güzel, Bülent Keneş, Levent Kenez, Murat Çetiner, Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Sami Yavuz ve Sinan Saraç.

TKP-ML/TİKKO ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Nermin Candan, Mustafa Candan ve Musa Doğan İsveç'ten geri isteniyor.

DHKP-C'li Serkan Meriç ile THKP-C'li Hamza Yalçın da Türkiye'nin talep ettiği isimler arasında yer alıyor.

Dolandırıcılık, uyuşturucu, cinayet ve silah kaçakçılığı gibi suçlardan iadesi talep edilen isimler; Okan Kale, Dede Taş, Arslan Şenol, Abdurrahman Akuş, İdris Akuş, İbrahim Akuş ve Mehmet Turgay.

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