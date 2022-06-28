Türkiye istediğini aldı! Madrid'deki 4'lü zirveden mutabakat çıktı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü zirve sona erdi. Görüşme sonrası liderler ortak bildiri imza törenine katıldı. Türkiye'nin istediğini aldığı şeklinde yorumlanan ortak bildirinin detayları belli olduCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü zirve verilen aranın ardından devam etti.Görüşmenin bittiği ve iki saat sürdüğü yolundaki bilgiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan düzeltme geldi. Buna göre; görüşmeye ara verildi ve liderler bu aranın ardından tekrar bir araya geldi. Akabinde liderlerin eşlik ettiği dışişleri bakanları kameraların karşısında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memoranduma imza attı."GÜVENLİK TEHDİTLERİNE KARŞI TAM DESTEK TAAHHÜTÜ"4'lü zirve sonrası ilk açıklama Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niiniströ'dan geldi. Niiniströ yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in desteği ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Uzlaşı Mutabakatı, Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenlik tehditlerine karşı birbirlerine tam destek verme konusunda taahhüt verdi. Biz NATO müttefiki olurken bu taahhüt daha da güçlendirilecek" ifadelerini kullandı."SON 10 YILIN GÜVENLİK KRİZİNİ AŞTIK"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid'de düzenlenen 4'lü zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor:Türkiye'nin kaygılarını gideren bir anlaşmadır bu. PKK terör örgütü gibi örgütlerden Türkiye, uzun bir dönem muzdarip olmuştur. İsveç, Türkiye ve Finlandiya hükümetleri bir anlaşmaya varmışlardır. İsveç ve Finlandiya, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmışlardır. Türkiye de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye karar vermiştir. NATO'da her zaman farklılıklarımıza ortak bir zemin bulabileceğimizi ve görüş ayrılıklarını çözebileceğimizi gösteriyoruz. Son 10 yılın en büyük güvenlik krizini böylelikle aşmış oluyoruz. İsveç ve Finlandiya'yı yarın NATO Zirvesi'ne davet etme kararı aldık. Sonrasında tüm başkentlerde anlaşmanın onaylanma süreci devreye girecektir. Bu mutabakat zaptının onaylanma süreciyle ilgili son derece güven duygusu içerisindeyim. Kapı açık. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği kabul edildi."İSVEÇ VE FİNLANDİYA İADE KONUSUNDA ÇALIŞMAYA HAZIR"Ortak mutabakat metni çok yakın bir süre içerisinde hepinize iletilecek. İade konuları da dahil olmak üzere. Finlandiya ve İsveç elbette Türkiye ile çalışmaya hazırlardır iade konularında. Bunun dışında iade süreçleri de Avrupa sözleşmesi kuralları içerisinde gerçekleşecektir. Önemli olan şudur: İade süreci olan bir süreçtir. Finlandiya ve İsveç için onların tabi ki yapacakları da kendilerinin hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleşecektir.S-400Bu konuyu birçok kez ele aldık. Burada müttefikler arasında farklılıklar olabileceğini saklamamıza gerek yok. 30 üyeniz olduğunda görüş farklılıkları olabilir."TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ANLAŞMADAKİ MADDELERİ YERİNE GETİRECEKTİR"Ortak çıkarlar olduğunda terörle mücadele konusunda bir uzlaşıya varabiliyorsunuz. Hiçbir ülke Türkiye kadar terör örgütünden muzdarip olmamıştır. PKK terör örgütüyle mücadele etmek için ve terör saldırılarından suçlu bireylerle mücadele edebilmek için tüm müttefiklerin önemli bir sorumluluğu var. Kabul edilmiş anlaşmada bu gerçekliği aktaran bir anlaşmadır. Liderler bir çözüme ve bir anlaşmaya bugün Madrid'de vardı. Gerek Türkiye, İsveç ve Finlandiya bu anlaşmadaki maddeleri yerine getirecektir.NE ZAMAN ÜYE OLACAKLAR?Şu anda olan belki aslında bugüne kadar olabilecek en hızlı süreç olmuştur. Üyeliğe başvurunun ardından bu kadar hızlı kabul edilmesi hayal olabilirdi. Putin'in açıklamaları var. Geçtiğimiz aralık ayında Putin, NATO'yla imzalanmak üzere güvenlik sözleşmelerini ele almıştı. NATO'nun gelişmesini istemiyordu. Putin artık daha fazla NATO üyesini sınırında görecek. Üyelikleri Meclis'in kararına göre olacaktır. Çalışmaları başladı fakat bununla ilgili bir söz veremem.FİNLANDİYA VE İSVEÇ AMBARGOLARI KALDIRACAKHer ulusun kendi yolunu seçme hakkı vardır ve egemenliklerine saygı duymak zorundasınız. Biz yıllardır İsveç ve Finlandiya'nın kararlarına saygı duyduk. Üye olmak istediklerini söylediklerinde NATO'nun kapılarının açık olduğunu ilettik. Bu da Putin'in başarmak istediğinin tam tersi olmuştur. Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Ve bizim güvenliğimizi güçlendireceğini düşünüyorum. Burada başka bir silahlara yönelik atıfta bulunmuyor. İsveç veya Finlandiya'nın artık Türkiye'ye karşı bir ambargoları olmayacak. Bu önemli bir adım. Çünkü ülkelerin birbirine karşı ambargoları olmamaları gerekir."TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE İLE ÇALIŞACAKLAR"Çok yapıcı konuşmalarımız oldu. Sonrasında birlikte anlaşmaya vardık. Ve elbette İsveç ve Finlandiya'nın davet edilmesi kararı tüm üyeler tarafından ele alınacaktır. İsveç ve Finlandiya terörle mücadeledeki kararlarını güncellemeye karar verdiler. Açıkça şu ifade edilmekte: Finlandiya ve İsveç terörle mücadelede Türkiye ile çalışacaklar. Terörün tüm biçimleriyle dayanışmayı gösterecekler ulusal barış ve güven için. Finlandiya ve İsveç PKK/YPG ve FETÖ terör örgütüne destek vermeyecekleri konusunda taahhüt verdi.BİLDİRİNİN DETAYLARI BELLİ OLDUPKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye ile tam işbirliği.Savunma sanayi alanında ambargoların olmaması ve işbirliğinin artırılması.Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi."BİZİ KURU LAF İSTEMİYORUZ, NETİCE İSTİYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:"Finlandiya Cumhurbaşkanı öbür taraftan İsveç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz tabii kuru laf istemiyoruz, biz netice istiyoruz. Artık biz orta sahada top çevirmekten bıktık. Şu an itibarıyla da bunlar laf üretiyorlar, konuşuyorlar, aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda bakıyorsunuz bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış orada söyleşi yapıyor. Bu söyleşide de bize veriyor veriştiriyor. Öbür tarafta ne diyor İsveç yöneticileri; biz şu anda bunları terörist olarak bir taraftan kabul etmiyoruz diyorlar, öbür taraftan Stockholm caddelerinde yürüyüş yapıyorlar, yürüyüşü yaparken İsveç polisinin kontrolü, denetimi bunların üzerinde ve bu şekilde bu yürüyüşler yaptırılıyor."