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TBMM Başkanı Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ekleme: 28.06.2022 - 16:59 Güncelleme: 28.06.2022 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs davasının arkasında durduğunu belirterek, "Kıbrıs davası, TBMM'de farklı siyasi partilerin birlikte hareket ettiği milli davadır." dedi.

Kıbrıs'ta, egemen eşitliğe dayalı, eşit statülü bir çözüm olmadıkça barışın sağlanamayacağını vurgulayan Şentop, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun belli olduğunu, haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi.

KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay da Kıbrıs Türk halkının tarifsiz acılar çekerek bugünlere geldiğini ifade ederek, Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissetmenin önemini belirtti.
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