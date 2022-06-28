Tarım Bakanı Kirişçi selden zarar gören Gökçebey'de

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, sel baskınında zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılacağını vatandaşların müsterih olmalarını sevindirici olanın can kaybı yaşamadan felaketin atlatılmış olması olduğunu vurguladı.Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin Gökçebey'de meydana gelen sel felaketinde zarar gören yerleri incelerken, kendisini Zonguldak Vali Vekili Turgut Subaşı, Gökçebey İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosan, AK Parti Gökçebey İlçe Başkanı Erkan Soner Kodaman, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk takip etti.Bakan Kirişçi, sel felaketinde zarar görüp Gençlik ve Spor Bakanlığı Özer Huzur Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, yaraların sarılması adına çalışmaları takip ettiklerini ifade ederek, her zaman olduğu gibi milletimizin yanında olduklarını söylediler.