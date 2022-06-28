NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Yeni ülkeler ittifaka katıldığı zaman üyelerin endişelerini göz önünde bulundurmalıyız. PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu. Oturup Türkiye ile terörle mücadele konusunu konuşmamız gerekiyor" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Yeni ülkeler ittifaka katıldığı zaman üyelerin endişelerini göz önünde bulundurmalıyız. PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu. Oturup Türkiye ile terörle mücadele konusunu konuşmamız gerekiyor" dedi.
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