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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 28.06.2022 - 14:31 Güncelleme: 28.06.2022 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğni duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonlarında 4 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
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