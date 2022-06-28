Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu raporuna göre; kuvvetli yağışlar geliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara'nın kuzeyi, Samsun'un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGARHava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara'nın kuzeyi, Samsun'un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.17 İL İÇİN SARI KODLU UYARIÖte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.İşte o iller:AMASYA, ANKARA, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI, ÇORUM, DÜZCE,GİRESUN, KARABÜK, KASTAMONU, ORDU, SAMSUN, SİNOP, SİVAS,TOKAT, YOZGAT, ZONGULDAK