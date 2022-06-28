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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın son dakika uyarısının ardından Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise son hava durumu raporunu paylaştı, kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunulurken; ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Ekleme: 28.06.2022 - 20:14 Güncelleme: 28.06.2022 - 20:19 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu raporuna göre; kuvvetli yağışlar geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara'nın kuzeyi, Samsun'un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun çevreleri, Ankara'nın kuzeyi, Samsun'un iç ve batı kesimleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İşte o iller:

AMASYA, ANKARA, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI, ÇORUM, DÜZCE,GİRESUN, KARABÜK, KASTAMONU, ORDU, SAMSUN, SİNOP, SİVAS,TOKAT, YOZGAT, ZONGULDAK

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