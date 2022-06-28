Liman çevresindeki zehirli gaz dağıldı! Ölü sayısı 13'e yükseldi!

Ürdün Başbakanı al-Khasawneh bu sabah Akabe Limanı'ndaki kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere limana gitti.Başbakan yaptığı açıklamada 25 tonluk klor tankının düşmesiyle çevreye yayılan zehirli gazın dağıldığını, kaza yerinde gerekli temizleme işlemlerinin yapıldığını ve limanda hayatın normale döndüğünü açıkladı.Ürdün devlet haber ajansı Al-Mamlaka ise zehirli gazdan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini belirterek yaralananlardan iki kritik vakanın başkent Amman'a nakledildiğini belirtti.Zehirli gazdan etkilenen 130 kişinin tedavisine çevre hastanelerde devam edildiği ifade edildi. Başbakan al-Khasawneh, Akabe'deki genel durumun tam kontrol altında olduğunu ve klor gazı konsantrasyonlarından kaynaklanan herhangi bir tehlike olmadığını vurguladı.NE OLMUŞTU?Akabe Limanı'nda dün bir vinçin 25 tonluk klor gazı tankını taşırken kablosunun kopması sonucu tank çarpma etkisiyle patlayarak çevreye parlak sarı renkte klor gazı dağılmıştı.Zehirli gazın aniden çevreye ve havaya yayılması sonucu 13 kişi hayatını kaybetmiş 130 yaralı ise hastanede tedavi altına alınmıştı.