Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...

Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası, 1 köprü yıkıldı, 2 köprüde taşkın oluştu, Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ile 9 köy yolu kapandı, 17 ev boşaltıldı, 43 vatandaş tahliye edildi. Kastamonu'da ise dün gece başlayan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağışlardan etkilenen ilçelerden olan Azdavay'da sel suları altında kalan Yeni Mahalle, pazar yeri, Ümit Burnu-Çevlik ile Çatak Köprüsü havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan Devrekani Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı.22 YAŞINDAKİ GENÇ SELE KAPILDIKastamonu'nun Küre ilçesinde ise 22 yaşındaki Recep Bakırcı sel nedeniyle suya kapıldı. Kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Düzce'de ise İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, devrildi. Bayrak sel sularına kapıldı.BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin' dedi.BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ; 5 BAKAN BÖLGEDESelden zarar gören bölgeler için Bakanlar farklı noktalarda denetleme ve takiplerini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gitti.