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Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...

Kastamonu ve Düzce'de etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Kastamonu'nun Küre ilçesinde sel sularına kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı ile Düzce'de çalışmalar sırasında devrilen iş makinesinin sele teslim olmasıyla kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak'la ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "İki vatandaşımız için de arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rabbim, onlara sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" sözlerine yer verdi.

Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...
Ekleme: 28.06.2022 - 12:39 Güncelleme: 28.06.2022 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...
Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası, 1 köprü yıkıldı, 2 köprüde taşkın oluştu, Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ile 9 köy yolu kapandı, 17 ev boşaltıldı, 43 vatandaş tahliye edildi. Kastamonu'da ise dün gece başlayan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağışlardan etkilenen ilçelerden olan Azdavay'da sel suları altında kalan Yeni Mahalle, pazar yeri, Ümit Burnu-Çevlik ile Çatak Köprüsü havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan Devrekani Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı.

Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...

22 YAŞINDAKİ GENÇ SELE KAPILDI

Kastamonu'nun Küre ilçesinde ise 22 yaşındaki Recep Bakırcı sel nedeniyle suya kapıldı. Kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Düzce'de ise İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, devrildi. Bayrak sel sularına kapıldı.

Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin' dedi.

Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ; 5 BAKAN BÖLGEDE

Selden zarar gören bölgeler için Bakanlar farklı noktalarda denetleme ve takiplerini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gitti.
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Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...
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