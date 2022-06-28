  • USD: 16,62 - 16,65
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İhracatta tarihi rekor! Bakan Nebati tüm zamanların en yüksek rakamını açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de ek bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyeye oldukça yaklaştığını söyleyen Bakan Nebati, "2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

İhracatta tarihi rekor! Bakan Nebati tüm zamanların en yüksek rakamını açıkladı!
Ekleme: 28.06.2022 - 19:10 Güncelleme: 28.06.2022 - 19:14 / Editör: Ozge Selin
İhracatta tarihi rekor! Bakan Nebati tüm zamanların en yüksek rakamını açıkladı!
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ek bütçe görüşmelerinde konuştu.

'MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

'Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz.' diyen Bakan Nebati, '2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti.

Ancak, dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır.' ifadelerini kullandı.

İhracatta tarihi rekor! Bakan Nebati tüm zamanların en yüksek rakamını açıkladı!

İHRACATTA CUMHURİYET REKORU KIRILDI

Turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyeye oldukça yaklaştığını belirten Bakan Nebati, '2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.' dedi.

Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur.

'2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN KENDİ DOĞALGAZIMIZI KULLANACAĞIZ'

2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz.

İhracatta tarihi rekor! Bakan Nebati tüm zamanların en yüksek rakamını açıkladı!

'EK BÜTÇE KANUN TEKLİFİMİZİ KAMU MALİYESİNDE DENGEYİ KORUYAN BİR ANLAYIŞLA HAZIRLADIK'

'Hazırladığımız Ek Bütçe ile genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir öngörüyoruz. Bu ilave gelirin 927,7 milyar lirası vergi gelirlerinden, 152,9 milyar lirası vergi dışı gelirlerden oluşmaktadır.

Ek Bütçe Kanun Teklifimizi, gelir tahminlerimizle uyumlu ve kamu maliyesinde dengeyi koruyan bir anlayışla hazırladık. Bütçe gelirlerimiz, ekonomik aktivitedeki genele yayılmış canlı görünüme bağlı olarak çok güçlü bir performans göstermektedir.

İlk 5 ayda gelir gerçekleşmelerimiz bütçe hedefimizin yüzde 73'ünü aştı.'
İYİ Parti'de 'Ölü Üye' skandalı! İl ve ilçe başkanı birbirine girdi!
İş insanı Erdal Acar gözaltına alındı! Suç örgütüne yönelik dev operasyon!
İhracatta tarihi rekor! Bakan Nebati tüm zamanların en yüksek rakamını açıkladı!
Madrid'deki kritik 4'lü zirve başladı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu
Bakan Nebati'den döviz açıklaması: Hepsi geçici TL ile iş yapın
Kılıçdaroğlu şimdi de afet bölgesine giden bakanları hedef aldı: Soylu'nun o fotoğrafı yeniden gündem oldu
Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!
Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu: Yurt genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşkınlar oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile yarın görüşecek
Türkiye NATO Zirvesi'nden ne bekliyor? Bakan Çavuşoğlu anlattı
Mehmet Tevfik Göksu 'Algı ve manipülasyon bitti' diyerek İstanbul'un son üç yılını paylaştı
Motorin litre fiyatına indirim geliyor!
Terör örgütü DEAŞ, canlı bomba eyleminde kullanacağı kişileri böyle seçiyor
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Hastalık grip gibi seyrediyor
Bilal Özcan Cüneyt Arkın'ın vasiyetini açıkladı! 'Beni atımla gömün'
Asgari ücrete ara zam formülleri
CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifasını istedi
Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...
Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı!

İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı!

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!

Gelir İdaresinin hamlesi konutta balonu söndürdü: Sahte ilanlar siliniyor

Gelir İdaresinin hamlesi konutta balonu söndürdü: Sahte ilanlar siliniyor

Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü!

Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü!