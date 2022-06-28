İhracatta tarihi rekor! Bakan Nebati tüm zamanların en yüksek rakamını açıkladı!

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) ek bütçe görüşmelerinde konuştu.'MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ''Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz.' diyen Bakan Nebati, '2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti.Ancak, dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır.' ifadelerini kullandı.İHRACATTA CUMHURİYET REKORU KIRILDITurizm gelirlerinin salgın öncesi seviyeye oldukça yaklaştığını belirten Bakan Nebati, '2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.' dedi.Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:'Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur.'2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN KENDİ DOĞALGAZIMIZI KULLANACAĞIZ'2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz.'EK BÜTÇE KANUN TEKLİFİMİZİ KAMU MALİYESİNDE DENGEYİ KORUYAN BİR ANLAYIŞLA HAZIRLADIK''Hazırladığımız Ek Bütçe ile genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir öngörüyoruz. Bu ilave gelirin 927,7 milyar lirası vergi gelirlerinden, 152,9 milyar lirası vergi dışı gelirlerden oluşmaktadır.Ek Bütçe Kanun Teklifimizi, gelir tahminlerimizle uyumlu ve kamu maliyesinde dengeyi koruyan bir anlayışla hazırladık. Bütçe gelirlerimiz, ekonomik aktivitedeki genele yayılmış canlı görünüme bağlı olarak çok güçlü bir performans göstermektedir.İlk 5 ayda gelir gerçekleşmelerimiz bütçe hedefimizin yüzde 73'ünü aştı.'