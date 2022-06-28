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İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!

2 yıl 9 ay önce düzenlemesine başlanan Beyazıt Meydanı, yap-boz tahtasına dönüştü. Yeni döşenen taşlar, “yüksek olmuş” denilerek traşlanmaya başlandı

İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!
Ekleme: 28.06.2022 - 09:37 Güncelleme: 28.06.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıl 9 ay önce başladığı meydan düzenlemesi, yılan hikayesine döndü. Sık sık karar değiştirilmesi, yapılanların yıkılması meydanı yap-boz tahtasına çevirdi.

İBB yönetimi tarafından düzenlemesi yapılan Beyazıt Meydanı'na döşenen taşlar hatalı döşeme yapıldığı gerekçesiyle traşlanmaya başlandı.

İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!

Edinilen bilgilere göre döşenen taşların yükseklikleri beğenilmediği için yönetim tarafından yontulmaları istendi.

İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!

Bölgedeki esnaflar ve vatandaşlar ise İBB yönetiminin meydan çalışmasını bir türlü tamamlayamamasına tepki gösterdi.

İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!

NEDİM KAYAN:
"30 yıldır burada çalışıyorum. Bu zamana kadar böyle bir rezillik görmedim. 3 yıldır burada çalışmalar devam ediyor. Buraya döşenen taşlara bakın burada insan yürüyebilir mi? Çocuklar takılıp düşüyor."

İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!

ABDURRAHMAN AKYOL:
"1 taş koyuyorlar koyduklarını kırıyorlar aynı yeri yapıp yapıp kırıyorlar. Bu şekilde bir çalışma ben daha önce görmedim.

İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!

Burası çok güzel bir meydandı ancak her ne yaptıysalar buraları perişan ettiler. Bu hızla giderseler 1 buçuk yıl daha bitmez bu çalışma."

İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!

ORHAN ASMALI:
"Şu meydanın haline bakın. Şu döşenen taşlara bakın. Burada yürümek mümkün mü? Bu meydanı da artık bitirsinler, söylemekten yorulduk."

İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!
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