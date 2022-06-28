İBB'nin rezaletine tepkiler dinmiyor! Beyazıt Meydanı’nı yap-boza çevirdiler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıl 9 ay önce başladığı meydan düzenlemesi, yılan hikayesine döndü. Sık sık karar değiştirilmesi, yapılanların yıkılması meydanı yap-boz tahtasına çevirdi.İBB yönetimi tarafından düzenlemesi yapılan Beyazıt Meydanı'na döşenen taşlar hatalı döşeme yapıldığı gerekçesiyle traşlanmaya başlandı.Edinilen bilgilere göre döşenen taşların yükseklikleri beğenilmediği için yönetim tarafından yontulmaları istendi.Bölgedeki esnaflar ve vatandaşlar ise İBB yönetiminin meydan çalışmasını bir türlü tamamlayamamasına tepki gösterdi.NEDİM KAYAN:"30 yıldır burada çalışıyorum. Bu zamana kadar böyle bir rezillik görmedim. 3 yıldır burada çalışmalar devam ediyor. Buraya döşenen taşlara bakın burada insan yürüyebilir mi? Çocuklar takılıp düşüyor."ABDURRAHMAN AKYOL:"1 taş koyuyorlar koyduklarını kırıyorlar aynı yeri yapıp yapıp kırıyorlar. Bu şekilde bir çalışma ben daha önce görmedim.Burası çok güzel bir meydandı ancak her ne yaptıysalar buraları perişan ettiler. Bu hızla giderseler 1 buçuk yıl daha bitmez bu çalışma."ORHAN ASMALI:"Şu meydanın haline bakın. Şu döşenen taşlara bakın. Burada yürümek mümkün mü? Bu meydanı da artık bitirsinler, söylemekten yorulduk."