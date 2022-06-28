'Hudut kartalları' yerli ve milli silahlarla sınır güvenliğini sağlıyor

Kilis'teki 7. Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri ile mücadelenin yanı sıra Türkiye-Suriye sınır hattındaki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için 7 gün 24 saat aralıksız görev yapıyor.

Terör örgütü PKKYPG'nin Afrin bölgesinden hudut karakollarına yönelik saldırı ve tacizlerini engellemek, bölge halkını terör örgütünün zulmünden kurtararak istikrarı sağlamak amacıyla 20 Ocak 2018'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında 1270 rakımlı tepede Darmık Üs Bölgesi kuruldu.





Harekatın ardından 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde 7. Hudut Bölük Komutanlığı olarak Türkiye-Suriye sınırının Kilis bölümünde görev yapan 'Hudut Kartalları' tüm zorluklara rağmen 'Hudut namustur' şiarıyla elleri tetikte, gözleri sınırda vatan nöbetini sürdürüyor.





Sınır hattında verdikleri 'tekmil' ile düşmana adeta korku salan askerler, terörle mücadelenin yanı sıra yasa dışı geçişler ile kaçakçılığın önlenmesinde son teknoloji yerli ve milli silahlar ile teçhizatı aktif olarak kullanıyor.



Teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan Mehmetçik, yağmur çamur, kar kış demeden zorlu arazi ve iklim koşullarında görevini kararlılıkla sürdürüyor.



DRAGONEYE İLE SINIR HATTI DAHA GÜVENLİ



Keşif ve gözetleme faaliyetlerinde dron da kullanan askerlerin en büyük yardımcısı ise ASELSAN tarafından üretilen 'DRAGONEYE' Elektro-Optik Sensör Sistemi.





Hudut kartalları, termal kamera, lazer mesafe bulucu, gündüz kamerası, GPS alıcısı ve dijital manyetik pusula gibi birimlerin entegre edildiği sistem sayesinde sınır hattında ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluğu erken tespit etme kabiliyetini elde ediyor.



Belirlenen hedef koordinatlarının çeşitli iletişim araçlarıyla diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynayan sistemi ustalıkla kullanan sınır bekçileri, dosta güven düşmana korku veriyor.





YÜKSEK HASSASİYETLİ HEDEF TESPİTİ



Drogonoye, Hedef koordinatlarının yüksek hassasiyet ile tespit edilmesini sağlayan sistem, böylece çeşitli iletişim araçları ile tespit edilen bu koordinat bilgisinin diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynuyor.





Dragoneye, sınır gözetleme, sahil güvenlik, keşif, durumsal farkındalık, uzun mesafe gözetleme, emniyet birimlerinin ihtiyaçları için kullanılıyor.