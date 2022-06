Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Mersin'de konuştu!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "2023 inanıyorum ki gençlerimizle, kadın kollarımızla, tüm teşkilatımızla, Mersin başta olmak üzere sandıkları gümbür gümbür patlatarak tüm dünyaya demokrasinin, adaletin mesajını haykıracaktır." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Mersin Valiliğini ziyaret etti.



Ziyaret defterini imzalayan Kasapoğlu, Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü.



Daha sonra AK Parti Mersin İl Başkanlığına geçen Kasapoğlu, partililerle bir araya geldi.



Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandır planladıkları bu buluşmanın ve yaptıkları çalışmaların Mersin ve ülke için hayırlı olmasını diledi.



Mersin'e hizmet etmenin, sporda, gençlikte hizmet çıtasını yukarılara taşımanın kendileri için onur ve büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nı da gerçekleştirdikleri kentin gençlik merkezleri, genç ofisleri, gençlik kampları ve spor imkanlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı için önemli ve marka bir şehir olduğunu söyledi.



Her geçen gün bir tuğla fazla koymak, çıtayı daha yukarı taşımak istediklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Bu anlamda hep birlikte daha çok çalışmamızı gerektiren bir sorumluluğumuz var. İşte bugün olduğu gibi teşkilatımızla, milletvekillerimizle, yerel yönetimlerimizle bu çıtayı daha yükselteceğiz. Gençlerimizi, milletimizi tüm hizmetlerimize erişir kılma noktasında daha çok çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle, engin vizyonuyla 2002'den bu yana olduğu gibi bundan sonra da her alanda ekonomiden altyapıya, altyapıdan sağlığa, sağlıktan eğitime olduğu gibi gençlik ve spor alanında da zirveye olan iddiamızı çalışarak, koşarak göstereceğiz."



Mersin'in gençlik kampları için önem taşıdığını ifade eden Kasapoğlu, kentte 6 gençlik kampının olduğunu, bugün bir yenisini daha hizmete açacaklarını söyledi.



Cumhur İttifakı olarak önlerinde seçim maratonu olduğunu belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Bu maratonu da inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inanılmaz enerjiyle, büyük bir gayretle demokrasinin, adaletin ve tüm milletin sesini yansıtacak güçlü bir sonuçla Mersin'imiz tüm Türkiye'ye haykıracak. 2023 inanıyorum ki gençlerimizle, kadın kollarımızla, tüm teşkilatımızla, Mersin başta olmak üzere sandıkları gümbür gümbür patlatarak tüm dünyaya demokrasinin, adaletin mesajını haykıracaktır."



Kasapoğlu, daha sonra Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı ziyaret etti, ardından Akdeniz Belediyesi Spor Kulübünde sporcularla bir araya geldi.



MHP Mersin İl Başkanlığına geçerek Başkan Zeynel Uğur Gölgeli ile görüşen Kasapoğlu, ziyaretinin ardından Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.



GENÇ OFİS AÇILIŞINI YAPTI



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Genç Ofis'in açılış törenine katıldı.



Ülke genelinde 324 Genç Ofis olduğunu ifade eden Kasapoğlu, her imkanlarıyla gençlerin yanında olduklarını söyledi.



Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 81 ilde belirlenen yurtların 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası gençlere açık olacağına dair müjde sunduğunu hatırlatarak, hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ile katılımcılar kurdele keserek ofisi hizmete açtı.



Ofisi gezen Kasapoğlu, gençlerin müzik dinletisine eşlik etti.



Kasapoğlu, üniversite yerleşkesinde öğrencilerle bir süre voleybol oynadı.