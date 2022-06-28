Emine Erdoğan'dan Cüneyt Arkın için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yaşamını yitiren sinema sanatçısı Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı yayımladı.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Hayat verdiği unutulmaz Yeşilçam karakterleriyle yaşamaya devam edecek. Sanat camiasının başı sağ olsun."