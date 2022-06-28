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CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde, yeni eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü. CHP'lilerin dolarla milletvekili olduklarının dile getirildiği konuşma sonrası CHP'li Erdoğdu ve yeni eşi Tuba Torun'un partiden istifalarının istendiği iddia edildi

CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifasını istedi
Ekleme: 28.06.2022 - 13:52 Güncelleme: 28.06.2022 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifasını istedi
Hafta başında siyaset gündemine, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir görüşmenin görüntü kayıtları bomba gibi düştü. Söz konusu görüntülerde Erdoğdu'nun eski eşine, yeni eşi Tuba Torun'u parti listesine almak için neler yaptığını anlattığı anlar büyük tepki çekti.

'DOLAR İLE VEKİL OLUYORLAR'

Daha sonra ise Tuba Torun'un bir ses kaydı ortaya çıktı. Torun'un da bu kaydında CHP'lilerin dolar ile milletvekili olduklarını söylediği bölüm dikkat çekti. Bu yaşananların ardından CHP'nin iki isim için nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu.

'GENELBAŞKAN YARDIMCISI ARADI'

Konuya ilişkin parti yetkilileri ile görüşen gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin konuya ilişkin atacağı adımı köşesine taşıdı. Saymaz yazısında, 'Öğrendiğim kadarıyla bir genel başkan yardımcısı, dün Erdoğdu ve Torun'u arayarak, partiden istifa etmelerinin beklendiğini iletti.

'KAPI KAPI DOLAŞIP ANLATIYORDU'

Bir CHP yöneticisi, şöyle dedi: 'Kendileri bu açıklamadan sonra ne yapmaları gerektiğini anlamıştır. Anlamadılarsa başka şeyler devreye girer. Kendilerine açık açık söylenir. Erdoğdu'nun eski eşi kapı kapı dolaşıp anlatıyordu.' ifadelerine yer verdi. Erdoğdu ve Torun'un ne yapacağı merak konusu oldu.
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CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifasını istedi
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