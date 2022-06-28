Canan Kaftancıoğlu büyük kriz yarattı! 'Devlete 'seri katil' diyenler boy gösteremez' O isim görevden alındı

Türk Ocakları İstanbul Şubesi’nin düzenlediği İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Yargıtay tarafından CHP üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Türk Ocakları ise Kaftancıoğlu’nun sempozyuma katılmasına tepki göstererek sosyal medyadan önce bir açıklama yayınlayarak “Devlete ‘seri katil’ diyenlerin Türk Ocakları toplantılarda boy göstermesi kabul edilemez” dedi.

İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'nu Türk Ocakları'nın İstanbul Şubesi organize etti. Sempozyuma Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Yargıtay tarafından CHP üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun sempozyumdaki konuşması ise dün CHP'nin sosyal medya hesaplarından da anbean yayınlandı.



"ÖLÇÜTÜMÜZ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDAKİ TAVIRDIR"



Kaftancıoğlu'nun sempozyuma katılması ise Türk Ocakları Genel Merkezi'nda krize neden oldu. İlk başta sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk Ocakları şu ifadeleri kullandı:



"Türk Ocakları Genel Merkezi ve Şubeleri olarak Türk milletine hizmet amacıyla faaliyet yapıyoruz. Kurucularımızın temel ilkelerinden biri olan "parti siyasetinin dışında olmaya azami özen"i göstermekteyiz. Genel Merkez ve Şubeler olarak faaliyetlerimizde doğal olarak devletimizin ilgili kurumları ve mahallî idarelerden destek taleplerimiz olmaktadır. Bu bağlamda ölçütümüz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü konusundaki tavırdır. Belediyeler tarafından tahsis edilen bazı şube binalarımızın açılışlarına, ilgili belediye başkanının mensup olduğu siyasi parti dâhil, farklı partilerden milletvekilleri ve il/ilçe yöneticileri, toplantılarımıza birlikte katılmaktadır. Ocak'ın bu kapsayıcı, kucaklayıcı ve parti siyasetine mesafeli tutumu açık ve kesindir."



"DEVLETE "SERİ KATİL" DİYENLERİN TÜRK OCAKLARI TOPLANTILARDA BOY GÖSTERMESİ KABUL EDİLEMEZ"



Türk Ocakları Kaftancıoğlu'nun sempozyuma katılmasına neden karşı olduğunu şöyle açıkladı: "27 Haziran 2022 tarihinde, İstanbul Şubemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlediği bir sempozyum, Türk Ocaklarının partiler üstü konumunu kesinlikle etkileyemez. Türk Ocakları Genel Merkezi, bu konudaki samimi, hasbi ve tavizsiz tutumuna halel getirilmesine izin vermeyecektir. Devlete 'seri katil' diyenlerin Türk Ocakları toplantılarda boy göstermesi kabul edilemez.



"OCAK ŞUBELERİMİZİN BU KONULARA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERMESİ ZORUNLUDUR"



Türk Ocakları Genel Merkezi açıklamanın devamında şunları söyledi: "Bir yıl içinde yapılacak olan seçimlerin giderek artan sıcak atmosferinde, Ocak şubelerimizin bu konulara her zamankinden daha fazla özen göstermesi zorunludur. Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden, bu süreçte yanlış anlamalara yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz. Siyaset, millete hizmet açısından son derecede önemli bir alandır. Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünen Ocak yöneticileri, siyasi faaliyetlere girişmeden önce yönetim ve denetim kurullarından istifa edeceklerdir; etmeyenler Genel Merkez tarafından görevden alınacaktır."



"TÜRK OCAKLARI İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU GÖREVDEN ALINMIŞTIR"



Türk Ocakları'nın bu açıklamasının ardından resmi Twitter hesabından bir başka açıklama daha yapıldı. "Devlete "seri katil" diyenlerin Türk Ocakları toplantılarda boy göstermesi kabul edilemez" diyen Türk Ocakları Genel Merkezi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alınmıştır. Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu" ifadelerini kullandı.