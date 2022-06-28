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Bilal Özcan Cüneyt Arkın'ın vasiyetini açıkladı! 'Beni atımla gömün'

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın dün gece rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cüneyt Arkın'ın vasiyeti Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programında açıklandı.

Bilal Özcan Cüneyt Arkın'ın vasiyetini açıkladı! 'Beni atımla gömün'
Ekleme: 28.06.2022 - 09:51 Güncelleme: 28.06.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Bilal Özcan Cüneyt Arkın'ın vasiyetini açıkladı! 'Beni atımla gömün'
Yeşilçam'ın en büyük jönlerinden Cüneyt Arkın kalp durması sebebiyle getirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin'in sunucuların Bilal Özcan ise Arkın vasiyetini açıkladı. 

Cüneyt Arkın'ın atıyla gömülmek istediği öğrenildi. Kazandığı paralarla hiç yatırım yapmadığını söyleyen Akın, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Bir dükkan bir şey yapmadık. Bilmiyorum çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim, ölebilirim."

"Ya çalışacaksın ya bir yerden para gelecek. Yalnız benim bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim."

"Ancak bir yatırım yapmadık, akıllılık yapmadık. Hazır para ne kadar dayanır ki. İyi ki biriktirmişim iyi ki. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi."

"Kalan parayla da yaşardık. Sit alanı ilan etmişler orayı. Yani benim evim 5 liraysa 1 liraya satamıyorsun şimdi alan da bir şey yapamaz çünkü. Yalnız bir şey var. Ben köylüyüm zorluklarla baş etmeyi severim..."

Atlara olan düşkünlüğü bilinen Cüneyt Arkın bir zamanlar katıldığı bir programda vasiyetini açıklamıştı.
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