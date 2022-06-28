Başkan Erdoğan'dan NATO çıkışı: Türkiye'ye dikkate almak zorundalar! Miçotakis ve F-16'lara ilişkin önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıkacağı Madrid seyahati öncesi Esenboğa Havalimanı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde İsveç, Finlandiya, ABD ve Yunanistan ile yaşanan fikir ayrılıkları ve bu zirvede yapacağı görüşmeleri anlattı.İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;İSVEÇ VE FİNLANDİYA KONUSU: 'DÖRTLÜ ZİRVE YAPACAĞIZ'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına yaklaşımımız herkesin malumudur. Türkiye'nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK, PYD uzantılarının bu ülkelerde rahatça hareket etmesinden duyduğumuz rahatsızlık ve haklı tutumumuzu bir kez daha muhatapları ile paylaşacağım.ADIM ATACAĞIZ DİYORLAR, PKK'YA YÜRÜYÜŞ YAPTIRIYORLARGerekli görüşmeleri yapacağız. Stoltenberg'in de riyasetinde tekrar Finlandiya Cumhurbaşkanı İsveç Başbakanı da olacak. Bunlar kabul ediyorlar, adım atacağız diyorlar. Akşam bir bakıyorsunuz İsveç televizyonunda destekliyorlar. İsveç, Almanya, Hollanda, Yunanistan'da bunlara yürüyüşler yaptırılıyor.İlgili ükelerin liderlerinin katılacağı bir dörtlü zirve de gerçekleştireceğiz. Bu talepleri dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez.'UKRAYNA'DAKİ SAVAŞIN BİTMESİ GEREKİYOR'Ukrayna'daki savaşın bir an evvel sona erdirilmesi için adım atmak zorundayız. En anlamlı ilerleme Türkiye'de gerçekleşen zirvede olmuştur.CÜNEYT ARKINBu sabah beyaz perdemizin güçlü isimlerinden Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Allah amelince rahmet eylesin. Bütün ailesine, yakınlarına ve ülkemizin tüm sanat severlerine şahsım milletim adına başsağlığı diliyorum.'BIDEN GÖRÜŞME TALEP ETTİ'Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Tekrar bir araya gelme arzusunu iletti ve biz de 'olabilir' dedik. F-16 konusunda oyalama taktiği var. Bunlar görüşülecek. Kararlı duruşumuzdan taviz vermeyecek, aynı şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.'TÜRKİYE'YE KARŞI ŞAHSİYETLİ DURUŞ BEKLİYORUZ'Yunanistan Başbakanı davetlimdi. Geldi. Aradakileri çıkaralım. Sorunlarımızı diyalogla çözelim dedik. Sonra yine aynı. Ve terör örgütleri de Edirne'den olsun birçok noktadan yine onlara kaçıyorlar ve onlar buna kucak açıyorlar. Türkiye'ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz.'NATO İÇİN TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİDİR'NATO için biz alelade bir ülke değiliz. İlk 5'ten biriyiz. Akşam veya yarın görüşmemizde kendisine yine söyleyeceğim. Biz nasıl NATO ortağıyız ki bütün bu silahlar gönderiliyor terör örgütlerine. Bunlar kime karşı kullanılıyor? Onlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor. NATO'da paydaşımız Fransa da aynı şekilde.