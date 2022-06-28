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Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Hastalık grip gibi seyrediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, artan vaka sayılarının ardından 'Maskeler geri gelecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. Koca açıklamasında,hastalığın artık grip gibi seyrettiğini ve endişe sebebi olmaktan çıktığını belirterek, "Herkes müsterih olsun" mesajını verdi.

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Hastalık grip gibi seyrediyor
Ekleme: 28.06.2022 - 15:08 Güncelleme: 28.06.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Hastalık grip gibi seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrasında konuyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

"VAKALAR ARTSA DA HASTANE YÜKÜ AZALIYOR"
Bakan Koca, hastalığın artık grip gibi seyrettiğini ve endişe sebebi olmaktan çıktığını belirterek, "Herkes müsterih olsun" mesajını verdi.

"Koronavirüs ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda risk oluşturmaya devam edecek. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. Vaka sayılarında son iki haftada 3 kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine hastane yükündeki azalış sürmektedir. Kötü günler geride kaldı."

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Hastalık grip gibi seyrediyor

"HEKİM VE HASTA AÇISINDAN ADİL BİR DÜZENLEME YAPILDI"
Koca, Malpraktis yani hatalı tıbbi uygulama ile hastanın zarar görmesiyle ilgili yapılan yeni düzenlemeyi de değerlendirdi.

"Tüm dünyada tıp, Malpraktis davaları sebebiyle sigorta şirketleri ve avukatlar arasında sıkışmış durumda. ABD dahil, konuya duyarlı ülkelerin hiçbiri bu sorunu çözemediler. Biz ise Türkiye olarak, dünyanın yapamadığını yaptık. Yeni çıkarılan Malpraktis yasası son derece önemli. Malpraktis davasından doğan tazminatı devlet üstleniyor. Hekim ve hasta açısından adil bir düzenleme yapıldı."
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