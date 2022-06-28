Avustralyalılar gıda krizine karşı uyarıldı! 'Hazırlıklı değiller'

Avustralya'da yayımlanan bir rapora göre halk küresel ısınma ve Ukrayna'daki savaşın tetiklediği büyüyen bir gıda krizine 'hazırlıksız' olduğu konusunda uyarıldı. Raporda, aşırı sıcak hava dalgalarının ve deniz seviyesindeki yükselmenin etkilerinin Avustralya için felakete neden olacağı belirtildi.

Avustralya'da yayımlanan yeni bir rapora göre Avustralya ve Asya-Pasifik bölgesinde hükümetin krize hazırlıklı olmadığı ve iklim değişikliğinin bir felakete sebep olacağı aktarıldı. Ayrıca küresel ısınmanın ulusal tedarik zincirini etkileyeceği, jeopolitik gerilimleri artıracağı ve afet yardımına duyulan ihtiyacın arttıracağı konusunda uyarı yapıldı.Avustralyalıların yerel süpermarketlerde daha fazla boş raf ve ürünlerin fiyatlarının artacağını göreceklerini belirtilen raporda ülkede yaşam pahalılığı krizi sürerken, gıda fiyatları enflasyon oranının üzerine çıktıktan sonra meyve ve sebze fiyatları da mercek altına alındı.Özellikle Avustralya'nın doğu kıyılarındaki sel gibi aşırı hava olaylarının tekrarlanmasının gıda üretimi üzerinde öngörülemeyen etkileri olacağı belirtildi.