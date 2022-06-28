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AVM saldırısı sonrası Zelenskiy'den çağrı: Dünya Rus terörünü durdurmalı

Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince füzelerle vurulmasının ardından bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldiğini belirterek, "Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır." dedi.

Ekleme: 28.06.2022 - 14:36 Güncelleme: 28.06.2022 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
AVM saldırısı sonrası Zelenskiy'den çağrı: Dünya Rus terörünü durdurmalıPoltava bölgesinde bulunan Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince füzelerle vurulduğuna dikkati çeken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Bu terörden başka bir şey değil. Yer yüzünde yerlerinin olmaması gereken kesinlikle kafası bozuk teröristler ancak bu tür nesneyi füzelerle vurabilir. Bu hatayla yapılan füze saldırısı değil. Bu, alışveriş merkezine yönelik iyice hesaplanan bir Rus saldırısıdır.' dedi.

Rus ordusunun Harkiv şehrine de saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 30'dan fazla kişinin de yaralandığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 2 bin 800 çeşitli füze fırlattığı bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, 'Rusya, dünyanın en büyük terör örgütü haline geldi. Bu bir gerçek. Bunun yasal tarafının olması gerekiyor. Dünyada herkesin, Rus petrolünü satın alınıp sevk edilmesi, Rus bankalarıyla çalışılması, Rus devletine vergi ve harç ödemesi, teröristlere para verilmesi anlamına geldiğini bilmelidir. Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır.' ifadelerini kullandı.

Kremençuk'ta vurulan alışveriş merkezinde ölen kişi sayısı 16'ya çıktı
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, 'Enkaz çalışmaları sürüyor. 16 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Bunların arasında 25'i hastaneye kaldırıldı.' ifadelerine yer verildi.

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko da vurulan alışveriş merkezine gelerek, burada incelemelerde bulundu.

Zelenskiy, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.
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