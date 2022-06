Amineh Kakabaveh, İsveç'in NATO'ya katılmasını istemiyor

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılabilmek için Türkiye ile müzakerelere devam ediyor.Türkiye, her iki ülkeden, iadesi istenen teröristlerle ilgili işlemleri yerine getirmesini ve terör örgütleriyle aralarına kırmızı çizgiler çekmesini istiyor.İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İngiltere basınından The Times'a verdiği demeçte, Stockholm yönetiminden geri adım atmasını istedi.Kakabaveh, 'Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense, İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim.' dedi.İsveç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'çekinmesine' inanamadığını belirten Kakabaveh, 'O kadar korkuyorlar ki inandıkları her şeyi Erdoğan için bırakmayı düşünüyorlar.' ifadesini kullandı.Haberde ayrıca, 'Çarşamba günü, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için yaptığı başvuruları veto edecek.' denildi.Madrid'de kritik zirveTürkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.Türkiye; NATO, İsveç ve Finlandiya ile Madrid'de gerçekleştireceği dörtlü zirvede, askeri ittifaka katılmak isteyen İskandinav ülkelerine taleplerini bir kez daha iletecek.Bu arada The Times'ın, Kakabaveh'ten 'Stockholm'de milletvekili olan İran'ın kuzeyindeki eski bir gerilla savaşçısı' şeklinde bahsetmesi ise dikkat çekti.Terör örgütü destekçisi Kakabaveh, İsveç'te tartışmaların odağında yer alıyor.Kakabaveh, İsveç'teki Sosyal Demokrat Partisi'nden, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG-YPJ'ye yardım gönderilmesi konusunda bazı garantiler aldığını söylemişti.Ülkedeki Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Kakabaveh'in İsveç'in güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirtmiş, hükümete 'Kakabaveh'in isteklerine boyun eğme' çağrısı yapmıştı.