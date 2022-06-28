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Amineh Kakabaveh, İsveç'in NATO'ya katılmasını istemiyor

Terör örgütü destekçisi Kakabaveh, Stockholm'ün, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesi gerektiğini savundu.

Amineh Kakabaveh, İsveç'in NATO'ya katılmasını istemiyor
Ekleme: 28.06.2022 - 10:06 Güncelleme: 28.06.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Amineh Kakabaveh, İsveç'in NATO'ya katılmasını istemiyor
İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılabilmek için Türkiye ile müzakerelere devam ediyor.

Türkiye, her iki ülkeden, iadesi istenen teröristlerle ilgili işlemleri yerine getirmesini ve terör örgütleriyle aralarına kırmızı çizgiler çekmesini istiyor.

'Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense...'

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İngiltere basınından The Times'a verdiği demeçte, Stockholm yönetiminden geri adım atmasını istedi.

Kakabaveh, 'Türkiye'nin taleplerine boyun eğmektense, İsveç'in ittifakın dışında kalmasını tercih ederim.' dedi.

'İnandıkları her şeyi Erdoğan için bırakmayı düşünüyorlar'

İsveç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'çekinmesine' inanamadığını belirten Kakabaveh, 'O kadar korkuyorlar ki inandıkları her şeyi Erdoğan için bırakmayı düşünüyorlar.' ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, 'Çarşamba günü, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için yaptığı başvuruları veto edecek.' denildi.

Madrid'de kritik zirve
Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye; NATO, İsveç ve Finlandiya ile Madrid'de gerçekleştireceği dörtlü zirvede, askeri ittifaka katılmak isteyen İskandinav ülkelerine taleplerini bir kez daha iletecek.

Kakabaveh'i 'gerilla' diye tanımladılar

Bu arada The Times'ın, Kakabaveh'ten 'Stockholm'de milletvekili olan İran'ın kuzeyindeki eski bir gerilla savaşçısı' şeklinde bahsetmesi ise dikkat çekti.

Terör örgütü destekçisi Kakabaveh, İsveç'te tartışmaların odağında yer alıyor.

'Teröristlere yardım için garantiler aldım'

Kakabaveh, İsveç'teki Sosyal Demokrat Partisi'nden, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG-YPJ'ye yardım gönderilmesi konusunda bazı garantiler aldığını söylemişti.

Hükümete çağrı: Boyun eğme

Ülkedeki Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Kakabaveh'in İsveç'in güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığını belirtmiş, hükümete 'Kakabaveh'in isteklerine boyun eğme' çağrısı yapmıştı.
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