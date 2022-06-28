Akın akın geliyorlar! Antalya Havalimanı'nda, bir günde uçuş rekoru kırıldı!

Antalya'da tatil sezonunun açılmasıyla kente turist akışı başladı.Kent turizmi hakkında değerlendirme yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bu yıl turizm sayılarında geçen yılı geride bırakmayı hedeflediklerini dile getirdi.Yazıcı, Antalya Havalimanı'nda geçen cumartesi günü uçuş rekoru kırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Bu yıl turizmde geçen yılı geçeceğiz. Bunun da göstergeleri ortaya çıkmaya başladı. Cumartesi günü 1.003 uçak indi ve kalktı.İstanbul Havalimanı'ndan sonra en çok uçuşu olan havalimanıyız. Büyük bir rekor kırdık cumartesi günü. 81 bin 104 misafirimiz geldi.Misafirlerimiz akın akın geliyor. Bu sene Avrupa'dan turist fazla gelmeye başladı. Bu da bizim için mutluluk. Almanya ve İngiltere'den artış oldu. Kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiğimiz için sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Dünyanın en güzel denizi, güneşi, kumu, burada. Hem tarih, kültür hem deniz kum anlamında turizmin merkeziyiz. Herkesi bekliyoruz, en güzel şekilde ağırlanacaklarından şüpheleri olmasın.Kurban Bayramı'nda yerli turizmde büyük hareketlilik bekliyoruz. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda iyi bir hareketlilik oldu. Yerli turizm anlamında bu yıl daha iyi olacağını değerlendirmekteyiz. Yerli turizm yoğunluğu geçen yıldan daha yoğun olacak. Yılsonu hedefi geçen yılı geçeceğimizi değerlendiriyoruz. Geçen yıl 9 milyon 100 bin civarındaydı misafirimiz. Onu geçeceğimizi değerlendiriyoruz.”