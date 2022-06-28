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AK Parti harekete geçti! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme!

Son dakika haberleri: AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu

AK Parti harekete geçti! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme!
Ekleme: 28.06.2022 - 22:36 Güncelleme: 28.06.2022 - 22:38 / Editör: Ozge Selin
AK Parti harekete geçti! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme!
AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

3600 EK GÖSTERGE

Memurların merakla beklediği 3600 göstergeye ilişkin düzenleme teklifte yer alacak. Bütün memurlara 600 ek gösterge verilecek. Buna göre bir kademelendirme yapılacak.

AK Parti harekete geçti! 3600 ek gösterge ve öğrenci affında yeni gelişme!

4 MİLYON ÖĞRENCİ KAPSAMDA

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 'Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolu açılıyor' demişti.

DÜZENLEMENİN 4 MİLYON ÖĞRENCİYİ KAPSAMASI BEKLENİYOR

Düzenlemenin üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyon civarında öğrenciyi etkilemesi bekleniyor.

Bunun içinde açık öğretimde dönem kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci de bulunuyor. Ayrıca disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, lise diploması olmadığı için geçici kayıt yaptırıp diplomalarını getirmeyenler ile denklik lisans tamamlaması sona erenler de af kapsamına girebilecek. Ancak terör suçu ile atılanlar kapsam dışı olacak.

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