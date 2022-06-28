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Adana'da bir milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir milyar dolar değerinde rezerv bulunduğu hesaplanan 2 kuyuda petrol çıkarma çalışmaları sürüyor.

Ekleme: 28.06.2022 - 16:11 Güncelleme: 28.06.2022 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Adana'da bir milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor!Kentte 1998'deki Ceyhan depremi sonrası ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi'nde yer altı suyuna petrol karıştı. O dönem yapılan kuyu çalışmaları sonuçsuz kaldı.

İki yıl önce bölgede petrol aramaya başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 425 metre ve 358 metrede iki kuyuda petrol buldu. 'Çukurova-1' ve 'Çukurova-2' ismi verilen araştırma sahasına açılan kuyulardan petrol çıkaran ve günlük 2-3 tanker sevkiyatı yapan TPAO'nun, mahallede 8 yeni kuyu açacağı belirtildi. Kuyular için yeni yollar açıldığı ve Mud-Pit havuzunun da kurulduğu görüldü.

Adana'da bir milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor!

'BİR MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuyulardaki petrol rezervinin bir milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Erdoğan, 'Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık' dedi.

Adana'da bir milyar dolarlık rezervin bulunduğu kuyulardan petrol çıkarılıyor!

Öte yandan ilerleyen yıllarda yapımı tamamlandığında bölgeyi enerji ve plastik üssü haline getirecek Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile kuyuların arasında 42 kilometre mesafe bulunuyor.
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