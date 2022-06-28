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ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 46 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ekleme: 28.06.2022 - 12:43 Güncelleme: 28.06.2022 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!
ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 46 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

46 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU
ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 46 kişi ölü bulundu.

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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