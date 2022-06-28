ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 46 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 46 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.46 KİŞİ ÖLÜ BULUNDUABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğuna düşünülen 46 kişi ölü bulundu.16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDIKamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.