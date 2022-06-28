9. Konya Bilim Festivali'ne farklı şehirlerden 281 bin bilim meraklısı geldi!

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan 9. Konya Bilim Festivali çok yoğun ilgi gördü.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan ve bu yıl ilk kez akşam saatlerinde düzenlenen 9. Konya Bilim Festivali, Konya'dan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden her yaştan bilim meraklısına ev sahipliği yaptı. Bilimsel içeriklerle 4 gün süren Bilim Festivali katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.“BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRDİK”Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Merkezi'nde 9. Konya Bilim Festivali'ni büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu yıl 16.00-23.00 saatleri arasında yaptıkları Bilim Festivali'ne çok yoğun bir katılım olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Firmalarımızın çok büyük ilgisi oldu. Bu yıl yine Milli Teknoloji Hamlesi'nin çıktısı olan ulusal firmalarımız çocuklarımızla bir araya geldi. TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, ASELSAN KONYA, BAYKAR, TUSAŞ, HAVELSAN, Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız festivalimize katılan önemli kurumlar oldu. Yine Bayraktar ve Akıncı TİHA'da çocuklarımızı selamladı. Burada yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızı Milli Teknoloji Hamlesi'yle tanıştırmak ve zihinlerinde bir bilim ışığı yakmak” diye konuştu.YOĞUN KATILIM OLDUKonya Bilim Festivali'ne bu yıl yine rekor bir katılım olduğunu dile getiren Başkan Altay, “281 bin vatandaşımızı 9. Bilim Festivalimizde ağırlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle çocukların elinden tutarak bilim festivalimize gelen anne-babalara, babaannelere ve dedelere çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl herkesin coşkuyla kutladığı bir bilim festivali gerçekleştirilmiş oldu. İnşallah gelecek yıldan itibaren bilim festivalimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.“KONYA BİLİM MERKEZİMİZ ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEK”Konya Bilim Festivali'nin artık sadece Konya'nın takip ettiği değil, özellikle civar illerinden de katılımın olduğu önemli bir festival haline geldiğini büyük bir memnuniyetle gördüklerini aktaran Başkan Altay, “İnşallah Bilim Merkezimiz, Bilim Festivalimiz Konya'ya ve ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Çalışma arkadaşlarıma ve stantlardaki görevli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı güler yüzle karşıladılar. Bu yıl özellikle etkinlik alanında çocuklarımızın atölye çalışmalarında da çok büyük bir gelişim sağladık. Çocuklar bilimi sadece izlemedi, atölyelerde birebir uygulayarak da bilimle tanışma imkanına kavuşmuş oldular” sözleriyle konuşmasını tamamladı.