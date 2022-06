5 Bakan sel bölgesine gidiyor! Başkan Erdoğan talimat verdi!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gidiyor.'BURADA TOYEKÜN MÜCADELE ORTAYA KOYUYORUZ'İncelemelerde bulunmak üzere selin vurduğu Bartın'da bulunan Bakan Soylu son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Burada topyekün herkes elinden gelen gayreti ortaya koyarak zararın en az olabilmesini temin etmek için ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Koymaya da devam edeceğiz. Biz bu mesele buradan kalkana kadar da sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle, arkadaşlarımızla birlikte buradayız.' dedi.'YARALANMA DAHİ YOK'Ayancık sel böylesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, 'Şu an da yağmur kesildi. Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tabi tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Herhangi bir yağmurda oluşacak tehlikelere karşı bütün tedbirlerimizi alıyoruz' ifadelerini kullandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de aşırı yağışların yaşandığı bölgelere gerekli ekiplerin gönderildiği, 3 helikopter desteği sağlandığı, 38 köyde enerji kesintisi bulunduğu, toplam 235 vatandaşın tahliye edildiği belirtildi. Demiryolu ve havayolunda herhangi bir aksama olmadığı kaydedilirken, bölgede toplam 4 bin 684 personel ile 899 aracın teyakkuzda bulundurulduğu bildirildi.AFAD tarafından, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağışlar hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılara, 'Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Düzce ve Zonguldak illerine kırmızı uyarı verilmiştir. Sakarya, Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Tokat, Amasya, Samsun illerine ise turuncu uyarı verilmiştir. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Ankara ve Sivas ve Ordu illerine ise sarı uyarı verilmiştir. Yağışların Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde bu gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilmektedir' ifadeleriyle değinildi.ÇALIŞMALARA BAŞLANDIAFAD tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Arama ve Kurtarma, Sağlık, İletişim, Enerji, Nakliye, Tahliye-Yerleştirme, Güvenlik ve Trafik, Beslenme, Barınma, Ulaşım ve Altyapı, Altyapı, Teknik Destek ve İkmal, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Satın Alma ve Kaynak Yönetimi grupları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden görevlendirilen birer temsilcinin Başkanlığın AFAD Merkezi'nde toplanarak, çalışmalara başlandığı belirtildi.Su, çamur, temizlik ve tahliye çalışmaları için yerel destek ekibi olarak Çankırı, Konya, Tokat ve Yalova illeri başta olmak üzere ekiplerin teyakkuza geçirildiği kaydedilen açıklamada Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sakarya, Sinop ve Zonguldak illerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İl AFAD Merkezinin ilgili afet gruplarının katılımı ile toplandığı aktarıldı. Zonguldak ve Bartın'da 27 Haziran tarihinde engelli ve hamile kamu personelinin 1 gün idari izinli sayılması kararlaştırıldığı açıklandı.AŞIRI YAĞIŞLARIN YAŞANDIĞI İLLERE HELİKOPTER, PERSONEL, ARAÇ VE BOT DESTEĞİYağıştan etkilenen bölgelere yönlendirilen Afet Arama Kurtarma Grubu rakamları şu şekilde paylaşıldı:'Yağıştan etkilenen bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 helikopter görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 1 helikopter Bartın Amasra'ya görevlendirilmiştir. Bartın'da; 4 dağcı, 9 dalgıç, 21 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 34 personel, 9 araç, 3 bot görev yapmaktadır. Düzce'de; 5 dağcı, 12 dalgıç, 176 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 193 personel, 47 araç, 4 bot, 14 motopomp görev yapmaktadır. Kastamonu'da; 4 dağcı, 10 dalgıç, 116 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplamda 130 personel, 30 araç, 6 bot, 2 motopomp görev yapmaktadır. Sinop'ta; 3 dalgıç, 15 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 18 personel, 3 araç, 1 bot görev yapmaktadır. Zonguldak'ta; 4 dağcı, 4 dalgıç, 20 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 28 personel ile 6 araç, 4 bot görev yapmaktadır.'Afet bölgesine 239 ambulans, 15 UMKE timi ve bin 929 personelden oluşan Afet Sağlık Grubu'nun gönderildiği not düşülen AFAD açıklamasında Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu'nun sahada 407 personel 351 araç ile çalışmaları yerine getirdiği, bölgeye 48 personel, 50 gönüllü olmak üzere toplam 98 kişi görevlendirildiği ve 23 araç ile toplam 835 adet beslenme hizmeti verildiği ifade edildi.235 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİBartın'da 5, Karabük'te 6, Kastamonu'da 27, Zonguldak'ta 6 olmak üzere toplam 38 köyde enerji kesintisi bulunduğu açıklanırken Bartın, Zonguldak ve Kastamonu illerinde İl Jandarma Komutanlıklarının toplam 362 personeli ve 106 aracı ile Bartın'da 15, Zonguldak'ta 90, Kastamonu'da 130 olmak üzere toplam 235 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi.Kastamonu'da; İnebolu Kastamonu 0-3 kilometre, Kastamonu-İnebolu 2-30 kilometre, Cide-Doğanyurt-İnebolu Özlüce mevkii, Zarbana Köprüsü, Devrekani-Çatalzeytin Yolu 71'inci kilometre ve Kastamonu-Evreniye-Radar-Devrekani Yolu'nun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Demiryolu ulaşımı yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmadığı aktarılan açıklamada aynı şekilde havayolu ulaşımı yönünden de herhangi bir sıkıntı olmadığı not düşüldü.Kastamonu'ya 5, Bartın'a 1 ve Sinop'a 1 olmak üzere toplam 7 baz istasyonu bölgeye sevk edildiği açıklanırken Kastamonu il ve ilçelerinde bulunan tarımsal ve hayvansal zararın tespiti için yerel ekipler teyakkuza geçirildiği, yağış sonrası zarar tespitine başlanacağı bildirildi.'101 AFETZEDEYE BARINMA HİZMETİ VERİLMEKTEDİR'Yağış bölgelerindeki barınma durumu şöyle aktarıldı:'Sinop Ayancık Endüstri Meslek Lisesi Pansiyonunda 30, Bartın Mehmet Rıfat Erkek Yurdunda 11, Zonguldak Özel Huzur Kız Öğrenci Yurdunda 60 olmak üzere toplam 101 afetzedeye barınma hizmeti verilmektedir. Kastamonu, Karabük illerinde muhtemel sel baskınlarından etkilenecek vatandaşlar için KYK ve Milli Eğitime ait yurtlar hazır halde bekletilmektedir.''VATANDAŞLARIMIZ YAŞANABİLECEK OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI BİLGİLENDİRİLMİŞTİR'AFAD'ın açıklamasına şöyle devam edildi:'Meteorolojik uyarı verilen illere, sınır ve yakın bütün iller teyakkuza geçirilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda bölgedeki vatandaşlarımız, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı CMAS hücresel yayını, SMS ve sosyal medya gibi tüm erken uyarı sistemleri aracılığıyla bilgilendirilmiştir. Bugün yağışların şiddetlenmesi ve riskin artması üzerine yeniden CMAS bildirimi yapılarak riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız tekrar uyarılmıştır. Ayrıca yerel ses sistemleri ile sesli anonslar yapılarak bölgedeki vatandaşlarımızın riskli alanlardan uzak durması konusunda gerekli uyarılar yapılmaya devam edilmektedir.'Kastamonu İnebolu'daki çalışmaları yerinde koordine etmek üzere AFAD Başkanı Yunus Sezer bölgeye ulaştığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, AFAD yöneticilerinin gerekli görevlendirilmelerinin yapıldığı not düşüldü.Kırmızı uyarı verilen 6 ile destek vermek amacıyla AFAD tarafından 26 ilden personel ve araç görevlendirmesi yapıldığı açıklandı. Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 4 bin 684 personel ile 899 araç/ekipman, 3 hava aracı, 7 mobil baz istasyonu ve 1 Mobil Koordinasyon Tırı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.AFAD tarafından ayrıca gelişmelerin kaydedildiği mesajı da verildi.