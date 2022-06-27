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Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

İstanbul Kağıthane'de geçen martta kaybolduktan 4 gün sonra Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir kafenin tuvaletinde cesedi bulunan 26 yaşındaki Seher Akkoyun'un kaybolduğu ilk gün hayatını kaybettiği öğrenildi. Akkoyun'un cesedinin 4 gün boyunca kafenin tuvaletinde kilitli olarak kaldığı ortaya çıktı.

Ekleme: 27.06.2022 - 12:51 Güncelleme: 27.06.2022 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…
İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi'nde 31 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 4 gün önce Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşadığı evden çıkan 26 yaşındaki Seher Akkoyun, kayıplara karıştı.

Bunun üzerine ailesi, Akkoyun için emniyete giderek kayıp müracaatında bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

TUVALETTE CESEDİ BULUNDU!

Aile ile detaylı bir şekilde görüşen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği dedektifleri genç kızın gidebileceği bütün yerleri tek tek araştırdı.

Yapılan çalışmalarda cesedinin bulunduğu kafeye de giden polis ekipleri iddiaya göre Akkoyun'un kaybolduğu gün o kafeye doğru gittiğini ancak oradan ayrılmadığını fark etti.

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

GİRİŞİ VAR ÇIKIŞI YOK

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kafenin her tarafını didik didik aradı genç kızı göremedi.

Deneyimli bir ekip şefi tuvalette bir kabinin kilitli olduğunu gördü görevliler iş yeri sahibi kilitledi zannediyoruz dediler.

İş yeri sahibi de görevliler temizlik için kilitledi zannediyorum deyince içeri girildi.

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

4 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Seher Akkoyun'un cansız bedeni 4 gün boyunca kaldığı yerde bulundu. Hareketsiz yatan kadını gören polis ekipleri ilk incelemesinde, kadının cesedinin yanında ise şırınga buldu. Genç kızın yaklaşık 4 gün önce hayatını kaybettiği öne sürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Seher Akkoyun'un cesedi, kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kızın cenazesi Muş Varto'da toprağa verildi.
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