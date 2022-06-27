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Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası iftirası' bedeli: 100 bin TL ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtayın bozma kararının ardından yenide görülen davada yerel mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası iftirası' bedeli: 100 bin TL ödeyecek
Ekleme: 27.06.2022 - 13:03 Güncelleme: 27.06.2022 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası iftirası' bedeli: 100 bin TL ödeyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine davada 130 bin lira ve 359 bin lira tazminat ödemesi kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü.

BOZMA KARARI YENİDEN

İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkmesi'nde görülen duruşmaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, 'Yargıtayın kararı usul ve yasaya aykırıdır. Davalı taraf miktar yönünden bozulan davayı Man Adası belgeleri gerçekmiş gibi hala bir algı operasyonu gerçekleştirme peşindedir. Bu sebeple mahkemenizce bozma kararına direnilmesini talep ederiz' dedi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise bozma ilanına uyulmasını talep ederek 'Genel başkanın sözleri ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu davada hukuka uygun bir karar verilmesini talep ederiz. Davanın tümden reddine karar verilsin' şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANINA 100 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, duruşma sonu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin lira tazminat ödemesine hükmederken, 17 bin lira Ziya İlgen'e, 15 bin lira Osman Ketenci'ye, 10 bin lira Ahmet Burak Erdoğan'a ödemesine karar verdi.

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