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Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu'da yağışlar nedeniyle 2 köprünün çöktüğü ve esnafa "dükkan açmayın" uyarısı yapıldığı aktarıldı.

Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
Ekleme: 27.06.2022 - 09:28 Güncelleme: 27.06.2022 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
Kastamonu'da yağışlar nedeniyle 2 köprünün çöktüğü ve esnafa 'dükkan açmayın' uyarısı yapıldığı aktarıldı

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı. İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.

Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!

ÇAY VE DERELER TAŞTI
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

İnebolu'da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesiyle vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!

Öte yandan olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

İnebolu'da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 'İki gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarılar yapıldı. Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlarda devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz.

Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum' dedi.

Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!

KÖPRÜLER YIKILDI
Kastamonu'da etkili olan sağanak, çay ve derelerin taşmasına neden oldu. Şenpazar ve Cide ilçelerini bağlayan Sada Çayı üzerindeki köprü, taşkın sonrası çöktü. İki ilçenin Kastamonu'yla olan bağlantısı kesildi. Zaman zaman heyelanların da meydana geldiği yol ulaşıma kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!

Belediye ekipleri yol ve yıkılan köprüde çalışma başlattı.
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