Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı! Uyarılar peş peşe geldi

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.İKİ KÖPRÜ YIKILDIKuvvetli yağmur, özellikle İnebolu ve Bozkurt ilçesinde etkili oldu. İnebolu'da sabaha karşı etkisi artıran yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Söke Çayı taştı. Çay üzerinde yayaların kullandığı 2 köprü de yıkılarak suya kapıldı.'ÜST KATLARA ÇIKIN'Çay üzerinde bulunan 4 köprü de yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çayın taşmasıyla binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Emniyet ve zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren anons yaparak giriş ve birinci katta oturanları üst katlara çıkmaları konusunda uyardı.'ARAÇLARI ÇEKİN'Ayrıca çay kenarında bulunan araçların da kaldırılması istendi. Karayolları, AFAD ve belediye ekipleri, ilçede çalışma yaptı. Kastamonu Valisi Avni Çakır da bölgede incelemelerde bulundu. Özlücü köyünden geçen Zabana Çayı da yağış nedeniyle taştı, evleri su bastı.KAYMAKAM: VATANDAŞLARIMIZ DİKKATLİ OLSUNİnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 2 gündür Meteoroloji ve AFAD tarafından gerekli uyarıların yapıldığını belirterek, 'Bu çerçevede ilçemizde yapılan uyarılarla birlikte şiddetli yağışlar da devam etmektedir. Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşların da üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar iş yerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde, panik yapmadan gerekli tedbirleri alalım. İnşallah bu sınavı da başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyorum' dedi.BAKAN SOYLU: DÜKKANLAR AÇILMAYACAKİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makineleri ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu'da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu'ya geçiyor. Allah muhafaza etsin' dedi.BOZKURT'TA SULAR YÜKSELDİÖte yandan yaklaşık 1 yıl önce selin vurduğu Bozkurt ilçesinde de yağış etkili oldu. İlçe merkezinden geçen ve 2021'de de taşan Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Çay yatağında suyun akışının sağlanması için iş makineleri ile çalışma yapıldı. Çay kenarında oturanlar da sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.VALİ SAAT 11.00'I İŞARET ETTİKastamonu Valisi Avni Çakır Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Cide, Şenpazar ilçelerinde dere kenarlarından uzak durulmasını istedi.Bozkurt'ta debinin yükseldiğini söyleyen Çakır, 'Sabah 05.30- 08.00 arası güçlü bir su geldi. Saat 11.00'da güçlü bir yağış bekliyoruz. Sahil bölgerimizdeki tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle Bozkurt, İnebolu güzergahındaki vatandaşların daha güvenli alanlara seri bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz' ifadelerini kullandı.Vali Çakır, Kastamonu'da durumun stabil olduğunu söyleyerek, 'Bozkurt'ta dere hızlı bir şekilde yükseliyor. Şu an bir taşma yok fakat biz gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bozkurt ve İnebolu'daki vatandaşlarımızı güvenli bölgelere gitmesi için uyarıyoruz' diye konuştu.Şu ana kadar bir can kaybı olmadığının altını çizen Çakır, 'Kastamonu'nun kuzeyindeki bütün ilçeleri teyakkuzda olmalı' dedi.AFAD: RİSKLİ ALANLARDAKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİAFAD'dan yapılan açıklamada, 'Kastamonu İnebolu'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek risklere karşı tedbirler alınmış olup vatandaşlara mobil bildirim aracılığıyla uyarılar yapılmıştır. İlgili kurum ve kuruluşlar AFAD ve Valilik koordinasyonunda takviye birliklerle dünden itibaren görev başındadır. Riskli alanlardaki vatandaşlar tahliye edilmiş olup, su seviyesi düşmeye başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz' denildi.TÜRKELİ'DE DERE TAŞTI: EVLER SULAR ALTINDA KALDISinop'un Türkeli ilçesinde, dün geceden itibaren etkili olan Sağanak Yağış taşkına yol açtı, cami ve bazı evler sular altında kaldı.İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, bazı köy yollarında tahribata yol açarken, 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde yıkılması sonucu yapılan Yılanlık, Çayırlar ve Yeşiloba köyündeki geçici köprüler ulaşıma kapandı.Dere taşması sonucu ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde cami ve bazı evler sular altında kaldı.Yılanlık ve Çayırlar'daki geçici köprülerin ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağladığı öğrenilirken, ilçede Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz Başkanlığında oluşturulan kriz masası, aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için gelişmeleri anbean takip ediyor.Bu arada, Türkeli Çayının yükselmesi nedeniyle Metin Bostancıoğlu Caddesi araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı.AYANCIK'TA SEL TEYAKKUZU: 3 KÖY BOŞALTILDIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop'ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.Edinilen bilgiye göre, geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 vatandaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu'na yerleştirildi.'BARTIN IRMAĞI 10-15 METRE KADAR TAŞMIŞ DURUMDA'Bartın'da etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağmur yeniden yolları göle çevirirken iş yeri sahipleri çuvallarla su baskınlarına önlem almaya çalıştı. Çamaltı Köyü'nde de etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı evler sular altında kaldı. Ev sahipleri su içerisinde kalan evde eşyalarını kurtarmak için çalışma yapıyor.Öte yandan Ulus-Abdipaşa karayolu suyla kaplanırken karayolları ekipleri tıkanan menfezleri açmak için çalışma başlattı.İş yeri sahipleri çuvallarla su baskınlarına önlem almaya çalıştı.ZONGULDAK'TA ÇAYDAMAR DERESİ TAŞTIZonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla Çaydamar Deresi taştı.Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.ARAÇLAR SÜRÜKLENDİSağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.Gökçebey ilçesinde de Çay Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan Gaziler Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu caddeyi su bastı.30 EV TAHLİYE EDİLDİHarekete geçen AFAD ve Gökçebey Belediyesi ekipleri, bot yardımıyla bazı vatandaşların evlerinden çıkmasını sağladı.Bölgede şu ana kadar 30 evin tahliye edildiği, 100'ün üzerindeki kişinin güvenli bölgeye taşındığı öğrenildi.Vatandaşlardan bir bölümü yakınlarının evlerine giderken bir bölümü ise misafirhanede ağırlanıyor.Filyos Çayı'nın yükselmesi nedeniyle ilçeye girişi sağlayan Gökçebey Köprüsü de tedbir amaçlı kapatıldı.METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE UYARILARMeteorolojiden yapılan uyarıda bugün için Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar beklendiği, metrekareye 100 kg üzerinde yağış yaşanacağı vurgulandı.Doğu Karadeniz'de ise şiddetli ve çok kuvvetli yağış ile birlikte bazı yerlere metrekareye 76-100 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre gün boyu yağışların Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması, Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiği belirtildi.Özellikle aşırı yağış alması beklenen Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop'ta ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.AFAD'DAN 15 İLÇE İÇİN UYARIAFAD'dan yapılan uyarıda, Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, Küre, Pınarbaşı, Şenpazar, Cide ilçeleri; Karabük'ün Merkez, Ovacık, Safranbolu ilçeleri; Zonguldak'ın Devrek, Gökçebey ilçeleri; Sinop'un Ayancık ilçesi ve Bartın'ın merkezinde taşkın riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bildirildi. Açıklamada, 'Taşkın sahasındaki vatandaşlarımızın sel ve ani su yükselmesine karşı güvenli alanlarda olmaları, araçlarını dere kenarlarından çekmeleri, acil durumlarda 112'yi aramaları önemle duyurulur' denildi.Bakan Koca Batı Karadeniz'deki sel afetine karşı yapılan hazırlıkları bildirdiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 adet ambulans ile bin 573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve bin 929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır.' dedi.