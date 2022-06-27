  • USD: 16,65 - 16,68
  • EURO: 17,61 - 17,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kandil’de teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı! HDP’li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme

Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmeler fotoğraflara yansıyan ve ihbar üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 27.06.2022 - 14:43 Güncelleme: 27.06.2022 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından 25 Haziran'da yakalanan şüphelinin, Çanakkale Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Muhammed Cihad Cemre, adliyeye sevk edildi.

Kandil’de teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı! HDP’li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme

İhbarda, HDP Milletvekili Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Saatçioğlu'nun Kandil'e giderek PKK'lı teröristlerin sözde yöneticileriyle görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu görüşmelere ilişkin bazı fotoğraflar paylaşılmıştı.

Kandil’de teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı! HDP’li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Cihad Saatçioğlu'nun soyadını mahkeme kararıyla "Cemre" olarak değiştirdiğini ve Bayramiç'te yaşadığını tespit etmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Cemre'nin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilen çukur eylemleri sırasında PKK mensuplarınca kurulan barikatların önünde fotoğrafının olduğu da ortaya çıkmıştı.
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Başsavcılık harekete geçti!
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı! Uyarılar peş peşe geldi
Kandil’de teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı! HDP’li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ açıklaması: Provokasyona izin verilmedi
Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası iftirası' bedeli: 100 bin TL ödeyecek
Türk Kriminal İnceleme ekiplerinden Interpol'e parmak ısırtan başarı
Rusya'da 100 yıl sonra bir ilk! Temerrüde düştüler! Bakan “Komedi” diyerek duyurdu!
Bu resmen insanlık suçu! İspanya-Fas sınırındaki göçmen katliamına tepkiler büyüyor; görüntüler korkunç
İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz
'Ses' bombaları peş peşe patladı! Tuba Torun'un da ses kaydı ortaya çıktı! 'Dolarla vekil olan CHP'liler' kim?
NATO zirvesi öncesi Yunan gazetesi yazdı: Türkiye'yi haklı gösteren üç tez!
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan iadesini istediği isimlerin listesi! Katilleri bile vermemişler
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
CHP’deki yeni skandalın baş aktörü Aykut Erdoğdu! Neresinden bakarsan kepazelik
Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!
PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında CHP'li ve HDP'li isimler de var
Bakan Özer duyurdu! ''Hedef günlük 1 milyon!''
HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!
Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!
TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor!

Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Mesajlarınız silinmiyormuş! İşte o tehlike...

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Tuvalette korkunç manzara: 26 yaşındaki Seher Akkoyun aranıyordu! 4 gün boyunca…

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka

Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var

Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var