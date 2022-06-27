İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ açıklaması: Provokasyona izin verilmedi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "İki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, Ümit Özdağ'ın provokasyonuna izin verilmemiştir." dedi.
Ümit Özdağ, yabancı düşmanlığının dozunu artırarak, Hatar sınırına mayın döşeyeceğini söylemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı şu ifadeleri kullandı.
PROVOKASYONA GEÇİT VERİLMEDİ
Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir.