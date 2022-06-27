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Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonrası düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, göçmen organizatörü bir şahıs tutuklandı.

Ekleme: 27.06.2022 - 17:03 Güncelleme: 27.06.2022 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te 10 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesi Ermiş Mahallesi'nde düzensiz göçmen operasyonu yaptı. Yapılan operasyon neticesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

DÜZENSİZ GÖÇMEN ORGANİZATÖRÜ ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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