CHP’deki yeni skandalın baş aktörü Aykut Erdoğdu! Neresinden bakarsan kepazelik

CHP teşkilatlarının ve belediyelerinin taciz, şantaj, tecavüz ve rüşvet skandalları ile gündeme gelmesinin ardından dün ortaya çıkan bir video, parti içindeki siyasi ve ahlaki çürümüşlüğün son halkası oldu.CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge hanım Twitter hesabından Erdoğdu'nun iki hafta önce evlendiği yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak sözler sarfettiği, Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek adına kurultayda ter döktüğünü söylediği görüşme kaydını görüntülü olarak yayımladı.Erdoğdu, bir çocuğunun annesi olan Özge hanımdan boşandıktan hemen sonra 12 Haziran'da İstanbul Beylerbeyi'de Boğaz kıyısındaki bir otelde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile evlendi. Her fırsatta halk edebiyatı yaparak "açlık, sefalet, israf" kelimeleri eşliğinde paylaşımlar yapan Erdoğdu'nun çok konuşulan lüks nikâh törenine de sosyal medyadan büyük tepki yağmıştı.. Aynı Aykut Erdoğdu bu kez Türkiye'nin gündemine oturan bir skandalla gündeme geldi.Eski eşi Özge hanıma ait olduğu olduğu iddia edilen "@Özge3465435" adlı twitter hesabından Aykut Erdoğdu ile aralarında geçen bir telefon görüşmesinin videosu önceki gece 23.53'te paylaşıldı. Bu görüntülü ses kaydında, elinde sigara ve alkolle oturan Özge hanım, sesini hoparlöre aldığı Aykut Erdoğdu ile telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Görüşme sırasında, Tuba Torun ile ilişkisi olmadığı yönünde eski eşini ikna etmeye çalışan Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun hakkında ağza alınmayacak ahlak dışı ifadeler kullanıyor.'SEVGİLİM İÇİN OY TOPLADIM'Aykut Erdoğdu daha sonrasında ise CHP'deki kirli siyaseti gözler önüne seren açıklamalarda bulundu. Görüşmenin kayıt edildiğinden habersiz olan Aykut Erdoğdu, Tuba Torun'un partide yükselmesi için kulis yaptığını belirten konuşmasında eski eşine şunları söyledi: "Ben niye Parti Meclisi'ne giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i 5 kere aradım, bunu listeye al diye.Oğuz'u (Oğuz Kaan Salıcı) 5 kere aradım, 'Beni çıkarın bunu alın' diye. O insanlar, adam çıkmış, sevgilisi için bunu yapıyor. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be! Bu toplumda bir tane namuslu adam bunu yapar, günah. Bu girsin lan dedim. Bir şekilde hallederiz. Yaptığı iş mi yani..."'EŞİM HASTANEDE, ÖZÜR DİLERİM'Video dün gün boyunca sosyal medyada âdeta bomba etkisi yarattı. Pekçok kişi, yaşananların aile meselesi olduğunu ancak Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'un partide yükselmesi adına yaptıklarına yönelik parti içinde bir yaptırımı olmasını, her ikisinin de istifa etmesi gerektiği görüşünü paylaştı. CHP'li Aykut Erdoğdu bu görüşme paylaşımının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü...Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş... Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem... Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı... Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım... Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum... Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek..." ifadelerini kullandı.PİS KOKULAR GELİYOR AMA PARTİ SUS PUS!@ozge3465435 isimli sosyal medya hesabı Aykut Erdoğdu'nun Twitter'dan yazdıklarından sonra hesabı kapattı. Tuba Torun'un ise bu gelişmelerin ardından twitter hesabını korumaya aldığı, Instagram gönderilerinde ise yorum özelliğini kapattığı görüldü. Uzun yıllardır hukuk, adalet ve kadın hakları konusunda mücadelesiyle tanına Tuba Torun'un ayrıca, ses kaydına çok sert tepki gösterdiği, Aykut Erdoğdu'ya tepkili olduğu, büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını ifade ederek istifa edeceğini söylediği iddia edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin yanı sıra CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın skandalla ilgili henüz bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.'BEN G...YIRTIYORUM ONLAR DOLARLA VEKİL OLUYORLAR'Özge Erdoğdu akşam saatlerinde Tuba Torun ile yaptığı bir telefon görüşmesinin kaydını da paylaştı. Ses kayıtlarında Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g... yırtıyorum. Ş... bir tanesine inandım tamam mı ve inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum.Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a..k..." dediği duyuluyor. Özge Erdoğdu'nun videonun altına "Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye g.. yırtıyorum, olamıyorum demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun. Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu'yu aldın sırada vekillik var" yazdığı görüldü.İSKİ YOLSUZLUĞUNU DA BİR ESKİ EŞ İFŞA ETMİŞTİCHP'li Erdoğdu'nun skandalı akıllara 1990'lı yıllardaki İSKİ olayını hatırlattı. 1989'da seçilen SHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in göreve getirdiği İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel'in benzer bir skandalın baş aktörü olmuştu. Göknel'in, kurumun ihalelerini paravan olarak kurduğu şirketlere verdiği ve bu ihalelerde büyük yolsuzluklar yaptığı ortaya çıktı.Yıllarca Türkiye'nin gündeminde kalan ve SHP'yi bitiren en önemli olay olarak bilinen bu skandala, Ergun Göknel'in, eşi Nurdan Erbuğ'la bozulan ilişkisi yol açtı. İSKİ'de sekreterliğini yapan Feray Karvar ile aşk ilişkisi yaşayan Ergun Göknel, eşinden boşanmak için 1 milyon dolara yakın tazminatı ödemeyi kabul etti ve Nurdan Erbuğ'a 'sessiz kalıp konuşmaması' şartını getirdi.Bundan rahatsızlık duyan Nurdan Erbuğ, eski eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukların kamuoyu tarafından duyulmasını sağladı. Göknel, yolsuzluk iddiasıyla hakim karşısına çıktı, yurtdışı bankalarındaki paralarına ve tazminat olarak ödenen 1 milyon dolara yakın parasına el kondu. İSKİ skandalının tek etkisiz Ergun Göknel'in görevden alınması olmadı. skandal sonrası SHP 1994 seçimlerinde İstanbul ve Ankara başta ol-mak üzere pekçok belediyeyi kaybetti.