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Boris Johnson ve Emmanuel Macron arasında buzlar eridi!

Çeşitli meseleler nedeniyle gerilimli bir dönem geçiren Johnson ve Macron birbirlerine sarıldı.

Ekleme: 27.06.2022 - 15:22 Güncelleme: 27.06.2022 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Boris Johnson ve Emmanuel Macron arasında buzlar eridi!Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'ne Almanya ev sahipliği yaptı.

Zirve kapsamında liderler bir masanın etrafında toplanırken, ikili görüşmeler de gerçekleştirildi.

Boris Johnson ve Emmanuel Macron arasında buzlar eridi!

G7 Zirvesi'nde barıştılar
O görüşmelerden biri, Rusya-Ukrayna savaşının çözümü, göçmen krizi ve Brexit konularında gerilimli günler yaşayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapıldı.

Johnson ve Macron, görüşecekleri salona birbirlerine sarılarak geldi. İkilinin son derece keyifli olduğu anlar kameraya yansıdı.

Boris Johnson ve Emmanuel Macron arasında buzlar eridi!

Fransa ve İngiltere'yi karşı karşıya getiren konular
İki liderin, aralarında sorunlara yol açan konulardan uzak durduğu görüldü.

Savaşın ilk günlerinden bu yana Ukrayna'ya desteğini yüksek sesle dile getiren İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e ziyarette bulunurken, Fransa ise Rusya'nın saldırıları karşısında net tavır takınmamakla eleştiriliyordu.

Paris ve Londra yönetimleri, Manş Denizi'ndeki göçmen krizi nedeniyle de karşı karşıya gelmiş, Macron, İngiltere'yi söz konusu krizi çözme noktasında 'ciddi olmamakla' eleştirmişti.

Boris Johnson ve Emmanuel Macron arasında buzlar eridi!

'İlerleme kaydedildi'
Mail'in haberine göre, İngiltere Başbakanlığı'ndan bir kaynak, Macron ile görüşmede ilerleme kaydedildiğini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna konusunda 'doğru tarafta' olduğuna inandıklarını söyledi.

Başbakan Johnson, görüşme sırasında, Rusya ile anlaşmazlığı 'aceleyle' çözmeye çalışmanın 'kalıcı istikrarsızlığa neden olacağı' konusunda uyardı.

Boris Johnson ve Emmanuel Macron arasında buzlar eridi!

Macron'un tartışmalı açıklaması: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz
Johnson, Putin'e zemin kazandırmanın, ona 'hem egemen ülkeleri hem de uluslararası pazarları sonsuza kadar manipüle etme lisansı' vereceğini savundu.

Macron, 'Çatışmaların sona erdiği gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilmemiz için Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz. Fransa'nın rolünün arabulucu bir güç olduğuna inanıyorum.' demişti.
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