Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda açıklama yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak.' dedi.yip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir faaliyetle başarıyla sona ermiştir. Sınır ötesi harekatlarımızla dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz desteklerle, uluslararası platformda ilkeli duruşumuzla farkımızı gösteriyoruz. Ülkemizin güvenlik kaygılarına, kalkınma hedeflerine saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güçten hiçbir şekilde faydalanamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz.Türkiye özellikle son 20 yılda kendini farklı bir konuma yerleştirmeyi başarmıştır. Kendi teorilerini inkar pahasına ülkemize yüklenenlerin karın ağrısı işte budur. Dikkatimizi dağıtarak bizi hedeflerimizden uzaklaştırma, birlik ve beraberliğimizden uzaklaştırma çabası beyhude olduğunu bir kez daha söylüyorum.SURİYE'YE YENİ OPERASYON SİNYALİSiyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız.Akdeniz ve Ege'de gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Efes 2022 Tatbikatı işte bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır.Rabbimden kahraman Mehmetçiğimizi, tüm güvenlik güçlerimizi daima korumasını ve esirgemesini niyaz ediyorum. Günümüzde savaşlar aynı zamanda sanayiden teknolojiye, finanstan sanat ve spora kadar her alanda veriliyor. 10 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Bilim ve Teknoloji binamızın açılış törenine iştirak ettik. Araştırma geliştirme faaliyetlerindeki kapasitemizi bir adım daha öteye taşıyacak derin teknoloji üssümüzün bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı: Suriye'de yeni harekatlara başlayacağızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Suriye'ye yeni operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız.' ifadelerini kullandı.'İHRACAT RAKAMLARI BİZE DOĞRU YOLDA İLERLEDİĞİMİZİ GÖSTERDİ'11 Haziran'da gittiğimiz Van'da depremin ardından adeta yeniden inşa ettiğimiz şehrin nasıl şahlandığını görme imkanını bulduk. Bölgenin lokomotif şehrini gelecekte daha ileriye nasıl taşıyacağımızı gördük.13 Haziran'da katıldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında sektör mensuplarıyla bir araya geldik. İhracatçılarımızın coşkusu doğru alanda ilerlediğimizi gösterdi. Yıllık 243 milyar dolara ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyorum. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın ilk boru indirme ve kaynak törenine katıldık. Türkiye'nin enerji konusundaki en önemli atılımın bir an önce insanlarımızın hizmetine sunulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.Türksat 5-B uydumuzu hizmete alma töreninde uzay çalışmalarımızı gözden geçirdik. Dünyamızı tehdit eden iklim değişikliği konusunda pekçok devlet ve hükümet başkanının yer aldığı uluslararası koruma 17 Haziran'da çevrimiçi katılarak ülkemizin yaklaşımlarını anlatma imkanı bulduk.Ukrayna-Rusya savaşından, NATO zirvesi hazırlıklarına kadar çok sayıda ülke ile telefon görüşmeleri yaptım. Marmaris'teki yangını yakından takip ederek, tüm imkanların kullanılmasını sağladık. Gerek Tarım Bakanım Vahit Bey, gerek İçişleri Bakanım Süleyman Bey, gerçekten orada 5 günlük yoğun çalışma ortaya koydular.KILIÇDAROĞLU'NUN YANGIN PROVOKASYONUUyumla yapılan bu çalışma içerisinde her ne kadar 5 bin hektarı aşkın bir alanda ciddi bir ağaç vesaire yanmışsa da herhangi bir ölüm, yaralanma olmadığı bizim teselli kaynağımız olmuştur. Şimdi yoğun bir şekilde ağaçlandırma çalışmalarına girmek suretiyle bu telefatı gidermenin yollarını arayacağız.Millete hizmet, ülkeye hizmet derdi olmayanların gökyüzünde helikopter arayışı gibi, uçak arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz, gereği neyse onu yapıyoruz.Gece gündüz demeden, bütün itfaiyecilerimiz, silahlı kuvvetlerimizin mensupları, STK'larımızla bu çalışmaları yürüterek 12 uçak 44'ü helikopter 3'ü İHA olmak üzere 60 hava aracı, 613 arasöz, 203 iş makinası, 5700'e yakın personel, 2100'ün üzerinde gönüllülerden oluşan bir ekiple müdahale edilmiştir bay Kemal. Tabi yavruların da var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını böylece duymuş olsunlar.Dikkat et, Muğla'da büyükşehir belediyesi sende. Acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz? Büyükşehir belediyelerin itfaiyesi yok mu? Ama bizler 'burası CHP belediyesidir' demedik. Bakanlarımızla, tüm ekiplerimizle buraya indik, atılması gereken adımları yerinde aldık. Bundan sonra da olsa aynı şekilde atmaya devam ederiz.NATO ZİRVESİ MESAJIİnşallah yarın İspanya'ya NATO zirvesine gidecek ülkemizin hak ve menfaatleri neyi gerekiyorsa onu yapacağız.PKK, YPG, FETÖ gibi konularda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzüne belgeleri, bilgileri ile ifade edeceğiz.'ADANA'DA YÜKSEK KALİTELİ PETROL BULDUK'Salgınla başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden küresel krizin başında enerji geliyor. Türkiye kimi ülkeler gibi kendisine yetecek münbit enerji kaynaklarına maalesef sahip değildir. Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanırken diğer taraftan yerli ve yenilebilir enerji sistemlerine ciddi yatırımlar yapıyoruz.Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız. Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.'MADENLERİ BULACAĞIZ VE İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ'Hali hazırda nadir elementlerin üretimleri ve bunların nihai çalışmaların yüzde 95'i Çin'de gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerin üretimi ve tedariğinde sorunlar çıkmıştır. Geçmişte türlü kampanyalarla, engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz.Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada 500 bin ton cevher işletmek. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakamından hayati öneme sahip bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız. Madenleri bulacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.'EKONOMİ PROGRAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'Küresel ekonomide yaşanan dalgalanma emtia fiyatından artışa, tedarik zincirine kırılmaya kadar etkisini sürdürüyor. Türkiye bu krizi fırsata çevirmek için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Ülkemizi yeniden eski istikrarsızlık, güvensizlik içine sokma gayreti maalesef hız kesmeden devam ediyor.Bugün bir yandan küresel krizi yeni bir kalkınma hamlesinin kaldıracı haline dönüştürmenin, bir yandan da maruz kaldığımız saldırıları elemine etmenin gayreti içindeyiz. Gizli açık ambargo, içeriden ve dışarıdan tuzaklara rağmen hamdolsun ülkemize diz çöktüremediler. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla üzerine kurulu Türkiye Ekonomi programımızı tüm sabotajlara ve direnişlere rağmen uygulamayı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.'CARİ FAZLA VEREN TİCARET DENGEMİZ VAR'Büyüme kesintisiz devam ediyor. Cari fazla veren ticaret dengemiz var. Turizm toparlandı. Tarımda iyi sezon yaşadık. Sanayimiz harıl harıl çalışıyor. Savunma sanayimiz dünyada rüştünü ispat etmiş şekilde katlanarak gelişiyor. Konut projeleri adeta yok satıyor. Dünyanın pekçok ülkesinin finansal dengeleri yerle yeksan iken bir kısım mandacı iktisatçının Türkiye'nin üzerine adeta beton dökmeye çalışmasını esefle takip ediyoruz.Geçmişteki krizleri, beşinci kol faaliyetiyle ülkemizin burnunu sürtme aracı olarak kullananlar, giderek daha çok hırçınlaşıyor. Yalan, iftira ve çarpıtma üzere kurula kampanyalarda kullanılan kimi doğru malzemeler niyetin ve ortaya çıkan fotoğrafın kötülüğünü değiştirmiyor.Bu bedellerin bir kısmını terörle mücadele, sınırlarımızın tacizinde, 15 Temmuz'da canımızla, kanımızla zaten ödedik. Bu bedellerin bazılarını tecrit edilerek ödedik. Kur faiz enflasyon üzerinden yürütülen ekonomik dalgalanmalarla ödedik. Salgın ve savaş gibi olumsuz küresel faktörler ödediğimiz bedellerin yükünü daha da artırmıştır.'MİLLETİMİZDEN BİRAZ DAHA SABIR BEKLİYORUZ'Gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki, bize tuzak kuranlar bizden daha fazla bedel ödeyecek duruma düştüler. Dünyayı takip eden akıl ve vicdan sahibi herkes yaşananları ve işin nereye gittiğini anlıyor, görüyor ve biliyor. Bizim vazifemiz milletimize en iyisini vermektir. Bizim için önemli olan Türkiye'nin ne durumda olduğu, insanlarımızın hangi sıkıntıları çektiğidir.Kur dalgalanması, enflasyonda yaşanan ciddi yükseliş hepimizin canını sıkmıştır. Her ne kadar sistemi dengeye oturtmuş olsak da enflasyon yükünü bir müddet daha çekeceğimiz açıktır. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. İnşallah 2023'ün Şubat ve Mart aylarından itibaren enflasyonu makul ve daha aşağı indireceğimiz seviyeye çekmiş olacağız. Bu noktaya indirecekten sonra işimiz daha kolaydır.Aldığımız tedbirlerden biri TBMM'de görüşülmekte olan Ek Bütçe teklifidir. Bu yılda bütçe disiplinine önem veren hükümet olarak temel göstergelerde sıkıntıya meydan vermedik. Yüksek enflasyonun gelir ve gider rakamlarında yol açtığı değişkenlik ek bütçe ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.Giderlerin 880 milyar lira gelirlerin 1 trilyon 80 milyar lira arttırılması öngörülmektedir. Yılbaşında öngörülen bütçe açığı 78 milyar liraya düşmekte, kamunun borçlanma ihtiyacı azalmaktadır. Bu performansın herhangi ek vergi konmadan, vergi oranları arttırılmadan sağlandığına özellikle dikkat çekmek istiyorum.Hükümete geldiğimiz 2002 yılında toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Bugün her 100 liranın 15 lirası faiz ödemesinde kullanılmaktadır. Ek bütçede yüzde 8,3'e gerilemektedir. Hakikat budur, gerisi lafla peynir gemisi yürütme çabasıdır. Ek bütçenin 217 milyar lirası personel ödemeleri, 154 milyar lirası sosyal güvenlik kuruma yapılacak transferler, 134 milyar lirası vatandaşlarımıza elektrik, doğalgaz giderleri, 105 milyar lirası stratejik yatırımların tamamlanabilmesi, 103 milyar lira mahalli idareler, 45 milyar lira dezavantajlı kesimlere yardımlar, 37 milyar lirası tarımsal destekler için kullanılacaktır.ERDOĞAN'DAN TBMM'YE ÇAĞRICumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına kopartarak ülkenin ve milletin menfaatine olan ek bütçeyi karalamak isteyenlere bir çift söz söylemek istiyorum. Özellikle Bay Kemal, yandaşı ve taifesine. Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri, eski cumhurbaşkanları, merhum cumhurbaşkanları hak sahiplerine yapılan ödemelerin göstergesidir.Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaştan biri olan emekli milletvekili maaşı Cumhurbaşkanlığı ödeneğine endekslidir. Maaşımızla ilgili tasarrufta bulunmamız mümkün olmuyordur. Muhalefet işi öylesine zıvanasından çıkardı ki, bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değil. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu sebeple hiç kimsenin mağdur olmaması sebebiyle milletvekilli maaşlarının başka formüle göre düzenlenmesi yerinde olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı iki maaş Cumhurbaşkanının önünde olacağı için tekrar gündeme getirip de kamuoyunu bu konuda meşgul etmesin.Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı ödeneği' maddesinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorumCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 'Cumhurbaşkanı ödeneği'ne ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TBMM'ye çağrıda bulunuyorum. Ek bütçedeki 'Cumhurbaşkanı ödeneği' maddesinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.' ifadelerini kullandı.ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın isdihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz.Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız.MEMURA BAYRAM MÜJDESİYılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz.Temmuz ayı meemur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum.Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyor, milletimize fayda getirecek her hususun üzerine gidiyoruz. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla, yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı, üretimi destekliyoru, ihracatçılarımızı pazarlarını büyütme konusunda teşvik ediyoruz.Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur. Türkiye'yi birilerinin peyki haline dönüştürmek, boyun büken, el açanlar için bu mücadele bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama milletimiz bizim ne yapmak istediğimizi, nereye varmak istediğimizi gayet iyi biliyor. Gayret bizden tevfik Allah'tandır.Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir.Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz. Yurtlarımız 15 Temmuz1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır.20 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATANACAKAtama süreci önümüzdeki günlerde başlatılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak.' dedi.