Başkan Erdoğan duyuracak! Kabine toplandı!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün önemli gündem maddeleri ile başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine Toplantısı'nın en öne çıkan 3 konusu ise Kurban Bayramı Tatili süresi, asgari ücret, emekli ve memur zammı oranlarına yapılacak ek iyileştirme olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları vatandaşlar tarafından merakla beklenirken, "Bayram tatili kaç gün olacak?" ve "asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorularına ilişkin aramalar internet üzerinden hız kazandı. Kabine Toplantısı sonrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları millete sesleniş konuşması ile duyuracak.

Kabine Toplantısı son dakika haberleri ve gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından dikkatle takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan toplantı sonrası 'Kabine Toplantısı Kararları'nı Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara duyuracak. Toplantıda; Asgari ücrete Temmuz zammı, Kurban Bayramı Tatili ve emekli - memur maaşlarına iyileştirme masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu kapsamda bir sunum yapması da bekleniyor. Öte yandan; Kabine'de NATO Liderler Zirvesi ve diğer ekonomi gündemine ilişkin konular da görüşülecek. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları!KRİTİK KABİNE TOPLANDI: İŞTE ELE ALINACAK KONULARCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşlarına iyileştirme, Kurban Bayramı Tatili süresi toplantıdaki öncelikli başlıklar olacak. Kabine Toplantısı'ndan zam kararları çıktığı takdirde ardından yapılacak çalışma ve yol haritası belirlenecek.Temmuz zammı ile memurlara enflasyon farkının üzerinde zam yapılıp/yapılmayacağı da Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin maaşları için iyileştirme çalışmaları değerlendirilecek.Yurtiçi ve ekonominin dışında; Kabinede, İspanya'da 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da görüşülecek.