AKOM'dan İstanbul'da fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşamdan itibaren fırtına uyarısında bulundu.

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bu akşam saat 17.00'den itibaren il genelinde yer yer kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.



Yarın sabaha kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar konusunda vatandaşların dikkatli olması ve edbirlerin alınması istendi.



Öte yandan İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca 26 ile 30 derece aralığında olması öngörülüyor.