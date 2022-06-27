Adana’da ağaç katliamı: CHP’li Seyhan Belediyesi yeşil alana beton döktü!

İstanbul'dan sonra Adana'da da ağaç katliamı yaşandı... CHP'li Seyhan Belediyesi, ağaçları kesip yerine kafe yapmaya başladı. Vatandaşlar ise bu duruma karşı çıktı. A haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, yaşananları şöyle anlattı…Burası 13 yıllık bir parktı. İki mahallenin muhtarı da hukuk mücadelesi başlatacaklarını vurguladı. Belediye başkanı buraya engelliler için bir kafeterya yapacağını söylüyor.Ancak kanunlara aykırı çünkü; Belediye meclisinde karar almadan böyle bir ihalenin yapılması söz konusu dahi olamaz kanunlara aykırı bir durum.Eğer 15 metrekarelik bir alan olursa bu da özel bir gereksinim olarak ayrı bir şekilde değerlendiriliyor.Ancak bulunduğumuz yer 300 metrekarelik bir yer ve burada ağaçlar kesildi. CHP'li Seyhan Belediyesi tarafından. Görmüş olduğunuz gibi burası betonlaştırıldı. İşte bunu da Seyhanlılar istemiyor…