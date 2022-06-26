Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

Türkiye, uzun yıllardır dış politikada sağladığı kararlılığı sürdürüyor.Sınır hattında Yunanistan tehditleriyle karşılaşan Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kararlılıkla koruyor.Uluslararası arenada haklarını koruyan Türkiye, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine rahatsızlık veriyor.Kışkırtmalar ve hukuksuz davranışlarla köşeye sıkıştırılmak istenen Türkiye, Yunanistan'ın ABD ve Fransa iş birliklerine karşı akitf diplomasi dilini sürdürmeye devam ediyor.Türkiye'nin başvurduğu diplomasi diline karşın Yunanistan'dan gelen tehditvari yaklaşımlar sırasında yerli İHA ve SİHA'larla TSK'nın envanteri de genişliyor. Savunma sanayiinde oldukça büyük bir ilerleme kaydeden Türkiye'nin askeri anlamda dışa bağımlılığı, günden güne azalıyor.ASKERİ PERSONELTÜRKİYE355.000YUNANİSTAN200.000SAVUNMA BÜTÇESİTÜRKİYE17.3 milyar dolarYUNANİSTAN11.7 milyar dolarTOPLAM UÇAKTÜRKİYE1.056YUNANİSTAN625SAVAŞ UÇAĞITÜRKİYE206YUNANİSTAN187HELİKOPTERTÜRKİYE471YUNANİSTAN270TAARUZ HELİKOPTERİTÜRKİYE104YUNANİSTAN29TÜRKİYE3.045YUNANİSTAN1.344ZIRHLI ARAÇTÜRKİYE11.630YUNANİSTAN3.845DENİZALTITÜRKİYE12YUNANİSTAN11FIRKATEYNTÜRKİYE16YUNANİSTAN13KORVETTÜRKİYE10YUNANİSTANYOK