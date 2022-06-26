  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

Dış politikada menfaatlerini sağlayabilmek adına kararlı adımlar atan Türkiye, askeri teçhizatları yetersiz olan Yunanistan'dan tehdit almaya devam ediyor.

Ekleme: 26.06.2022 - 17:09 Güncelleme: 26.06.2022 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, uzun yıllardır dış politikada sağladığı kararlılığı sürdürüyor.

Sınır hattında Yunanistan tehditleriyle karşılaşan Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kararlılıkla koruyor.

Uluslararası arenada haklarını koruyan Türkiye, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine rahatsızlık veriyor.

Kışkırtmalar ve hukuksuz davranışlarla köşeye sıkıştırılmak istenen Türkiye, Yunanistan'ın ABD ve Fransa iş birliklerine karşı akitf diplomasi dilini sürdürmeye devam ediyor.

Tehditler sürerken Türkiye gelişiyor
Türkiye'nin başvurduğu diplomasi diline karşın Yunanistan'dan gelen tehditvari yaklaşımlar sırasında yerli İHA ve SİHA'larla TSK'nın envanteri de genişliyor. Savunma sanayiinde oldukça büyük bir ilerleme kaydeden Türkiye'nin askeri anlamda dışa bağımlılığı, günden güne azalıyor.

ASKERİ PERSONEL
TÜRKİYE

355.000

YUNANİSTAN

200.000

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

SAVUNMA BÜTÇESİ
TÜRKİYE

17.3 milyar dolar

YUNANİSTAN

11.7 milyar dolar

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

TOPLAM UÇAK
TÜRKİYE

1.056

YUNANİSTAN

625

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

SAVAŞ UÇAĞI
TÜRKİYE

206

YUNANİSTAN

187

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

HELİKOPTER
TÜRKİYE

471

YUNANİSTAN

270

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

TAARUZ HELİKOPTERİ
TÜRKİYE

104

YUNANİSTAN

29

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

TÜRKİYE

3.045

YUNANİSTAN

1.344

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

ZIRHLI ARAÇ
TÜRKİYE

11.630

YUNANİSTAN

3.845

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

DENİZALTI
TÜRKİYE

12

YUNANİSTAN

11

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

FIRKATEYN
TÜRKİYE

16

YUNANİSTAN

13

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...

KORVET
TÜRKİYE

10

YUNANİSTAN

YOK

Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...
Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...
Almanya, terör örgütü PKK'nın propagandasına izin verdi!
Savunma Sanayii Başkanı Demir 'Tarihi adım' diyerek duyurdu: Tamamen yerli imkanlarla tasarlandı
Marmaris'te küle dönen ormanlık alan havadan görüntülendi! 4 bin 500 hektar orman yok oldu
Riva Deresi’nde içler acısı durum! Pislik denize akıyor vatandaş tepkili
Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? 9 günlük tatil beklentisi Kabine gündeminde...
Eski eşi CHP'li Aykut Erdoğdu'nun ses kaydını paylaştı! CHP'li Erdoğdu'dan skandal ifadeler: 50 kişiyle birlikte oldu, ona babalık yaptım
Yerli otomobil Togg için en yetkili isim 'İpucunu veriyorum' diyerek açıkladı: 81 ilde hizmete alınacak
Joe Biden, silah kontrolü yasasını onayladı!
CHP'li Gökçe Gökçen, LGBT'yi savundu!
İspanya polisi, sınırdaki binlerce göçmene ateş açtı!
Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!
Usta oyuncudan hayranlarını üzen haber! Osman Wöber hayatını kaybetti!
Bazı yollar trafiğe kapancak! İstanbul Valiliği alternatif güzergahları duyurdu!
İşte Alman DW'nin iki yüzlülüğü!
Başkan Erdoğan 'Gerekirse idam bile tartışılmalı' demişti! Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi!
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Önce NATO Genel Sekreteri sonra İsveç Başbakanı...
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde flaş gelişme: Ve santral sahasına ulaştı!
İsmail Çataklı'dan '122 bin Suriyeli' açıklamasını çarpıtan Faik Öztrak'a cevap: Belli ki gitmeleri seni üzmüş
Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!

Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!

Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!

Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!

AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

Doğu Ekspresi ilham oldu! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor!

Doğu Ekspresi ilham oldu! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor!

Kripto parada sermaye şartı! İşte atılması gereken 4 adım...

Kripto parada sermaye şartı! İşte atılması gereken 4 adım...

Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var

Dünyanın en doğurgan kadını! Hastalığı yüzünden doğuruyor: 40 yaşında tam 44 çocuğu var