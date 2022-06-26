Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması...
Dış politikada menfaatlerini sağlayabilmek adına kararlı adımlar atan Türkiye, askeri teçhizatları yetersiz olan Yunanistan'dan tehdit almaya devam ediyor.
Türkiye, uzun yıllardır dış politikada sağladığı kararlılığı sürdürüyor.
Sınır hattında Yunanistan tehditleriyle karşılaşan Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kararlılıkla koruyor.
Uluslararası arenada haklarını koruyan Türkiye, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine rahatsızlık veriyor.
Kışkırtmalar ve hukuksuz davranışlarla köşeye sıkıştırılmak istenen Türkiye, Yunanistan'ın ABD ve Fransa iş birliklerine karşı akitf diplomasi dilini sürdürmeye devam ediyor.
Tehditler sürerken Türkiye gelişiyor
Türkiye'nin başvurduğu diplomasi diline karşın Yunanistan'dan gelen tehditvari yaklaşımlar sırasında yerli İHA ve SİHA'larla TSK'nın envanteri de genişliyor. Savunma sanayiinde oldukça büyük bir ilerleme kaydeden Türkiye'nin askeri anlamda dışa bağımlılığı, günden güne azalıyor.
ASKERİ PERSONEL
TÜRKİYE
355.000
YUNANİSTAN
200.000
SAVUNMA BÜTÇESİ
TÜRKİYE
17.3 milyar dolar
YUNANİSTAN
11.7 milyar dolar
TOPLAM UÇAK
TÜRKİYE
1.056
YUNANİSTAN
625
SAVAŞ UÇAĞI
TÜRKİYE
206
YUNANİSTAN
187
HELİKOPTER
TÜRKİYE
471
YUNANİSTAN
270
TAARUZ HELİKOPTERİ
TÜRKİYE
104
YUNANİSTAN
29
TÜRKİYE
3.045
YUNANİSTAN
1.344
ZIRHLI ARAÇ
TÜRKİYE
11.630
YUNANİSTAN
3.845
DENİZALTI
TÜRKİYE
12
YUNANİSTAN
11
FIRKATEYN
TÜRKİYE
16
YUNANİSTAN
13
KORVET
TÜRKİYE
10
YUNANİSTAN
YOK
Sınır hattında Yunanistan tehditleriyle karşılaşan Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kararlılıkla koruyor.
Uluslararası arenada haklarını koruyan Türkiye, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine rahatsızlık veriyor.
Kışkırtmalar ve hukuksuz davranışlarla köşeye sıkıştırılmak istenen Türkiye, Yunanistan'ın ABD ve Fransa iş birliklerine karşı akitf diplomasi dilini sürdürmeye devam ediyor.
Tehditler sürerken Türkiye gelişiyor
Türkiye'nin başvurduğu diplomasi diline karşın Yunanistan'dan gelen tehditvari yaklaşımlar sırasında yerli İHA ve SİHA'larla TSK'nın envanteri de genişliyor. Savunma sanayiinde oldukça büyük bir ilerleme kaydeden Türkiye'nin askeri anlamda dışa bağımlılığı, günden güne azalıyor.
ASKERİ PERSONEL
TÜRKİYE
355.000
YUNANİSTAN
200.000
SAVUNMA BÜTÇESİ
TÜRKİYE
17.3 milyar dolar
YUNANİSTAN
11.7 milyar dolar
TOPLAM UÇAK
TÜRKİYE
1.056
YUNANİSTAN
625
SAVAŞ UÇAĞI
TÜRKİYE
206
YUNANİSTAN
187
HELİKOPTER
TÜRKİYE
471
YUNANİSTAN
270
TAARUZ HELİKOPTERİ
TÜRKİYE
104
YUNANİSTAN
29
TÜRKİYE
3.045
YUNANİSTAN
1.344
ZIRHLI ARAÇ
TÜRKİYE
11.630
YUNANİSTAN
3.845
DENİZALTI
TÜRKİYE
12
YUNANİSTAN
11
FIRKATEYN
TÜRKİYE
16
YUNANİSTAN
13
KORVET
TÜRKİYE
10
YUNANİSTAN
YOK