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Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!

Pfizer-BioNTech, güncellenen Kovid-19 aşılarının Omicron varyantına karşı orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisi gösterdiğini açıkladı.

Ekleme: 26.06.2022 - 09:42 Güncelleme: 26.06.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!
Pfizer-BioNTech, Omicron varyantıyla ilgili yaptığı yeni bir çalışmayı duyurdu.

BioNTech'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Omicron varyantına karşı sadece varyantı hedefleyen veya orijinal aşıya varyant koruması ekleyen bir kombinasyon güçlendirici olmak üzere iki farklı yöntem üzerinde çalışma yapıldı.

İki farklı doz seviyesi test edildi
56 yaş ve üstü 1200'den fazla yetişkinde 30 ve 60 mikrogram olmak üzere iki farklı doz seviyesi test edildi.

Her iki aşının da Omicron varyantına karşı orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisi gösterdiği bildirilirken varyant ile savaşan antikorlarda önemli artış gözlendi.

Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!

'Verilere dayanarak çok güçlü iki aşı adayımız olduğuna inanıyoruz'
Pfizer CEO'su Albert Bourla, yaptığı açıklamada, 'Bu verilere dayanarak, Omicron'a uyarlanmış çok güçlü iki adayımız (aşı) olduğuna inanıyoruz.' dedi.

AA'nın haberine göre ABD ilaç şirketi Moderna da kısa süre önce geliştirdiği yeni Kovid-19 destekleyici aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiğini açıklamıştı.
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