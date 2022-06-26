O ilde sel felaketi! Tüm mahalle sular altında!

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaydamar deresi taşarken, yoğun yağış nedeniyle yağmur sularının getirdiği tahta, moloz ve kütükler yüzünden derenin üzerinde bulunan köprünün tıkanması sonucunda sular ana yola girerek, burada bulunan işyerlerini su altında bıraktı.Öte yandan yine yağış nedeniyle Çaydamar-Kokaksu mevkiinde bulunan yedi emin deposunda da bazı araçlar suya gömüldü. Yoğun yağış nedeniyle suların yükselmesi ile dere kenarında bulunan yedi emin deposunun olduğu alanda duvarların çökmesi sonucunda bazı araçlar suya gömüldü.Araçların suya gömülmesi ve duvarın çökmesi sonucunda yedi emin deposunda bulunan araçlar gelen çekiciler vasıtasıyla buradan kaldırılmaya çalışıldı.Yine aynı mevkide bulunan bir işletmenin köprüsünün bazı yerleri çöktü. Bazı köprülere gelen kütükler yüzünden sular dereye değil kenarlara aktılar.'Meteroloji'den alınan bilgilere göre Batı Karadeniz'de halen devam eden yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracaktır.Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; ilgili afet grupları AFAD Yönetim Merkezi'nde grup temsilcilerinin katılımıyla toplanmıştır.Meteorolojik uyarı verilen illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirilmiştir. 1 helikopter Sinop iline,1 helikopter Bartın, Amasra'ya görevlendirilmiştir.Kamu kurumları ve belediyeler, yaşanabilecek olumsuzluklara destek vermek amacıyla, iş makinesi ve personel görevlendirmek üzere teyakkuza geçirilmiştir. Ayrıca, meteorolojik uyarı verilen illere sınır ve yakın tüm iller teyakkuza geçirilmiştir.4 Bakanlığımızca; Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Aksaray, Balıkesir, Samsun, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Tokat ve Sakarya illerinden Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Sinop illerine, toplamda 104 personel, 14 araç ve 10 bot görevlendirilmiştir.