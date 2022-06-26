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Mersin'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın korumalarından vatandaşa dayak: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?

Mültecilere yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlarda sınır tanımayan Ümit Özdağ yeni bir skandal ile karşımızda. Parti çalışmaları için Mersin’e giden Ümit Özdağ’ın korumaları, trafikte yol isteyen vatandaşı ve eşini “Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun” diyerek darp etti.

Mersin'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın korumalarından vatandaşa dayak: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?
Ekleme: 26.06.2022 - 17:35 Güncelleme: 26.06.2022 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın korumalarından vatandaşa dayak: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?
Parti çalışmaları için Mersin'de bulunan Ümit Özdağ'ın korumaları, trafikte yol isteyen vatandaşı ve yanındaki eşine hakaret edip, darp ettikleri ortaya çıktı.

Mersin Polis Merkez Amirliğine gelen Aral T... isimli şahıs, 25 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 33 A... 42 plakalı aracında eşi ve kızı seyir halinde iken Zafer Partisinin konvoyuna denk geldiğini söyledi.

Mersin'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın korumalarından vatandaşa dayak: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?

Yol istemek için plakasında Ümit Özdağ yazılı koruma aracına korna çaldıklarını, yol vermeyince aracın solundan geçerek yoluna devam ettigini, bu esnada koruma aracının hızla gelerek selektör yaptığını, 'Sen kime korna çalıyorsun, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun çek kenara ' diyerek sinkaflı kelimeler söylediğini beyan etti.

Mersin'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın korumalarından vatandaşa dayak: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?

Bu esnada başka bir koruma aracının 33 A... 42 plakalı aracına arkadan çarparak kaza meydana geldiğini, araçtan indikten sonra eşini ve kendisini darp ettiklerini ifade etti.

Mersin'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın korumalarından vatandaşa dayak: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?

Aral T.. yaşanan olaydan parti aracı içerisinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bilgisi olduğunu ve yanına gelerek olayı sorduğunu, korumaların ise yaşanan olayı yalanladığını belirtti. Aral T., kendisini ve eşini darp eden korumalardan şikayetçi oldu.
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Mersin'de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın korumalarından vatandaşa dayak: Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun?
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