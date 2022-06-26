İşte Alman DW'nin iki yüzlülüğü!

Türkiye'ye dair yaptığı algı çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin kadınları aşağılayan ve fuhuşa özendiren haberi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Daha önce de benzer skandallara imza atan DW Türkçe'nin, söz konusu Almanya olunca başka, Türkiye olunca başka yaklaşımlar sergilediği görülüyor. Alman medya kuruluşu, Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yürütülen çalışmalar için "Türkiye'de internet özgürlüğü düzenleme kıskacında" başlığını kullanırken, Almanya'daki sosyal medya düzenlemesi çalışmaları ile ilgili "Alman Meclisi, sosyal paylaşım sitelerinde nefret içerikli paylaşımlarla mücadele konusunda daha sıkı sorumluluklar yükleyen yasayı onayladı." ifadesini kullandı. Alman medya kuruluşu, biyogaz konusunda da aynı politikayı izliyor.

Alman medya kurulu Deutsche Welle'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa medya kuruluşları olan DW'nin kadınları aşağılayan ve toplumun ahlaki değerlerine 'saldırı' niteliği taşıyan haberi büyük tepki çekmişti.Alman medya kuruluşu, daha önce de benzer skandallara imza atarken, söz konusu Almanya olunca başka, Türkiye olunca başka yaklaşımlar sergilediği görülüyor.SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİTürkiye'de sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yürütülen çalışmalar için "Türkiye'de internet özgürlüğü düzenleme kıskacında" başlığı kullanılırken, Almanya'daki sosyal medya düzenlemesi çalışmaları ile ilgili "Alman Meclisi, sosyal paylaşım sitelerinde nefret içerikli paylaşımlarla mücadele konusunda daha sıkı sorumluluklar yükleyen yasayı onayladı." ifadesi kullanıldı.BİYOGAZ KONUSUAlman medya kuruluşu, biyogaz konusunda da aynı politikayı izliyor. Deutsche Welle, Türkiye'de yürütülen biyogaz çalışmaları ile ilgili haberinde "Manisalı köylüler biyogaz tesisine karşı" başlığını kullanarak algı oluşturmaya çalışırken, Kenya'da biyogaz konusunda yapılan çalışma ile ilgili "Kenyalılar çevreye zararsız biyogaza geçti" başlığına yer verdi.BAKAN YANIK: AHLAKSIZLIĞI NORMALLEŞTİREN YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZÖte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DW Türkçe'nin kadınları aşağılayan haberine çok sert tepki gösterdi.DW Türkçe'nin provokatif ve toplumun değerlerine saldırı niteliği taşıyan haberiyle ilgili Bakan Derya Yanık şunları söyledi:DW Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir."İÇERİĞİN ENGELLENMESİ İÇİN KURUMLARA BAŞVURU YAPTIK"Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık.