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Doğu Ekspresi ilham oldu! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor!

Doğu Ekspresi'ne vatandaşın gösterdiği büyük ilgi buna benzer nostaljik hatların turistik seyahatlere açılmasına ilham oldu. TCDD vatandaştan gelen yoğun talep üzerine 4 hattın daha turizme açılması için düğmeye bastı.

Ekleme: 26.06.2022 - 11:33 Güncelleme: 26.06.2022 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Doğu Ekspresi ilham oldu! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor!
TBMM KİT Komisyonu'nda TCDD'nin hesapları ele alınırken milletvekilleri Doğu Ekspresi'nin turistik amaçlı hizmete girmesi, gördüğü büyük ilgi ve özellikle Kars'a sağladığı ekonomik katkıyı gündeme getirdi. Milletvekilleri, kurumun bünyesinde bulanan eski ekspresler ile hatların bazılarının da turizme açılmasını önerdi.

Doğu Ekspresi ilham oldu! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor!

4 YENİ HAT İÇİN ÇALIŞILIYOR

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, Doğu Ekspresi'nin gördüğü ilgiye dikkat çekerek, kendilerine vatandaşlardan eski hatların bu amaçla kullanılması yönünde talepler geldiğini anlattı.

Peküz, hangi hatların ve ekspreslerin turistik amaçlı kullanılabileceğine yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, bu kapsamda seyahat acenteleri, sivil toplum örgütleri ve belediyeler ile görüştüklerini açıkladı.

Peküz, yapılan görüşmelerde güzergahlar üzerinde detaylı çalışmalar üzerinde durduklarını söyledi. Peküz, bu alanda çok iyi bir gelişme olacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Doğu Ekspresi ilham oldu! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor!

İŞTE O 4 HAT

Peküz, hangi hatların turistik amaçla kullanılacağı hakkında da bilgi verdi. TCDD'nin üzerinde çalıştığı, doğudan batıya, kuzeyden güneye vatandaşın her yere gidebileceği 4 nostaljik hat şöyle:

VAN GÖLÜ EKSPRESİ
Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Tatvan arasındaki bin 352 kilometrelik yolu toplam 25 saat 17 dakikada geçiyor. Haftada iki gün işleyen hat pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.

Doğu Ekspresi ilham oldu! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor!

GÜNEY KURTULAN EKSPRESİ
Ankara-Kurtulan arasında haftada 5 gün işliyor. Ankara'dan yola çıkan tren Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Kurtulan güzergahını takip ediyor. Sefer yaklaşık 26 saat sürüyor.

Doğu Ekspresi ilham oldu! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor!

KARAELMAS EKSPRESİ
Ankara'dan başlayarak Irmak, Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük (Safranbolu) ve Zonguldak arasında düzenli seferler yapıyor. 485 kilometrelik hatta yaklaşık 11 saatlik bir seyahat yapılıyor.

Doğu Ekspresi ilham oldu! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor!

GÖLLER EKSPRESİ.
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