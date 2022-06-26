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Bazı yollar trafiğe kapancak! İstanbul Valiliği alternatif güzergahları duyurdu!

İstanbul Valiliği, yarın yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları açıkladı.

Ekleme: 26.06.2022 - 02:18 Güncelleme: 26.06.2022 - 02:21 / Editör: Ozge Selin
Bazı yollar trafiğe kapancak! İstanbul Valiliği alternatif güzergahları duyurdu!
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Strazburg Caddesi Sahil istikametine Ataköy Polis Merkezi önünden kapanacak. Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişimi Ali Rıza Efendi Caddesi yönüne akım verilmeyecek. 19 Mayıs Caddesi ile Ali Rıza Efendi Caddesi kesişimi. Akım Ali Rıza Efendi Caddesi'ne verilmeyecek. Conk Bayırı Caddesi kapanacak."

Bazı yollar trafiğe kapancak! İstanbul Valiliği alternatif güzergahları duyurdu!

Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.

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Bazı yollar trafiğe kapancak! İstanbul Valiliği alternatif güzergahları duyurdu!
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