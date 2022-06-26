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Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

Önce pandemi ardından Ukrayna savaşı ekonomileri vurdu. Küresel çapta gıda ve enerji krizi başladı. İklim değişikliğine bağlı kuraklık ve doğal afetler de bu krizi hızlandırdı. Özellikle Avrupa’da bir çok ülke, krizlere karşı ilginç önlemler almaya başladı. Almanya makarna satışını karneye bağlarken, Hollanda’da kiralık ev için bekleme listesi oluşturuldu.

Ekleme: 26.06.2022 - 09:11 Güncelleme: 26.06.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Aslında her şey üst üste geldi. Önce pandemi ekonomileri vurdu. Sonra Ukrayna savaşı başladı. Küresel çapta gıda ve enerji krizi baş gösterdi. Yıllardır süren iklim değişikliğine bağlı kuraklıklar ve doğal afetler de var. Yani dünya için durum çok da iç açıcı değil. Ülkeler krizlere karşı ilginç önlemlere başvurmak zorunda kalıyor:

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

ALMANYA:
Marketlerde kısıtlama var
Gıda krizi nedeniyle bazı bölgelerdeki marketlerde makarna ve un satışına kısıtlamalar getirildi. Müşteriler bir paket makarna ve un alabilecek. Euronews'e göre Alman gıda bankalarının bazıları da dağıttıkları gıdayı karneye bağlıyor.

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

İTALYA:
İçme suyu bulamayacaklar
Kuraklık riski büyüyor. Ülkenin en büyük nehri Po'daki su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesinde. 170 belediyeye içme suyu kısıtlaması getirildi.

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

HOLLANDA:
Kiralık ev için bekleme sırası
Konut problemi var. Krizi çözmek için çöpçatanlık önerildi. Lahey kentinde ortaya atıldı. Bir konut kooperatifi, yalnız yaşayan bekar kiracıları tanıştırmayı teklif etti. Böylece aynı evde yaşamaları sağlanacak ve boş evler ortaya çıkacak. Lahey'de 150 bin kişi, kiralık sosyal konut için bekleme listesinde.

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

YUNANİSTAN:
Klimaya 26 derece sınırı
Atina hükümeti artan enerji fiyatları karşısında kapsamlı tasarruf önlemleri açıkladı. Klima cihazlarına 26 derece sınırı getirildi.

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

PAKİSTAN:
Çay tüketimini azaltın
Yüksek ithalat faturalarını düşürmek istiyorlar. Halka 'Çay tüketimini azaltın' denildi. Pakistan, dünyanın en büyük çay müşterisi konumunda. Geçen yıl 600 milyon dolarlık çay ithal ettiler.

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

ÇEKYA:
Bu kış soğuk geçecek
Avrupa'yı bu kış zor günler bekliyor. Rusya gazı kesecek. Çekya Enerji Güvenliği Birimi'nden yapılan son açıklama durumun ciddiyetini ortaya koydu: Bu kış gaz kaynaklarının azalması durumunda ısı ve elektrik üretmek için her şeyi yakmak zorunda kalabiliriz.

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

SRİ LANKA:
Mesai 4 güne indi
Ülkenin genelinde yakıt ve gıda krizine karşılık haftada dört gün mesaiye geçildi.

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

ÇİN:
Buğday ver konut al
Emlak piyasası zor durumda. Bir emlak şirketi de buğday ile ödeme başlattı. Konut almak isteyen ancak nakit parası olmayanlara peşinatlarını buğdayla ödeyebilecek.

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

AVUSTRALYA:
Elektrikli aletler akşam kullanılamayacak
Yeni Güney Galler eyaletinde enerji tasarrufu için elektrikli aletlerin 18.00-20.00 arasında çalıştırılmaması gerektiği bildirildi.

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

ABD:
Çim sulamak yasaklandı
Kaliforniya eyaletinde kuraklık nedeniyle, belirli yerlerdeki çimlerin sulanması yasaklandı.

Avrupa'da kısıtlı hayat dönemi! Enerji ve gıda krizi için sert önlemler alınıyor!

KARADAĞ:
Akaryakıt tasarrufuna geçildi
Başbakan Dritan Abazovic halkına seslendi: Enerji ve akaryakıt tasarrufu yapın dedi.
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